Serie B, finale playoff: Pavoletti gela il Bari al 94′, il Cagliari torna in serie A

E’ il Cagliari la terza promossa dalla serie B alla A al termine dei playoff in cui la squadra sarda ha avuto la meglio del Bari. I rossoblu raggiungono, dunque, Frosinone e Genoa nella massima serie e, esattamente come i liguri, ritrovano la prima divisione dopo un solo anno fra i cadetti.

E’ stata una promozione acciuffata in zona Cesarini dal Cagliari che, proprio oltre il 90′, era stato beffato nella gara di andata alla Sardegna Arena quando il rigore di Antenucci al 97′ aveva pareggiato l’iniziale vantaggio isolano del capocannoniere Lapadula. Sembrava una beffa per i cagliaritani, anche perché nella sfida di ritorno del San Nicola, la formazione di Claudio Ranieri non aveva creato occasioni clamorose, anzi, aveva tremato nel finale per l’incredibile palo di Folorunsho. E invece, al 94′ ecco la zampata di Pavoletti sotto la pioggia che spegne i sogni del Bari di tornare in serie A dopo 11 e consente a Ranieri di compiere l’ennesimo miracolo della sua straordinaria carriera di allenatore.

La serie B, a questo punto, conosce già 19 delle 20 squadre che comporranno il campionato 2023-24 con la promozione del Cagliari e la retrocessione dello Spezia che ha perso lo spareggio contro il Verona. L’ultima casella verrà riempita da una fra Lecco e Foggia che disputeranno la finale playoff di serie C dopo aver eliminato rispettivamente Cesena e Pescara.

di Marco Milan

