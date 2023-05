Serie B, spareggi: Bari-Sudtirol e Parma-Cagliari semifinali playoff, il Cosenza vede la salvezza

0 0

Iniziati gli spareggi del campionato di serie B, coi playoff a decretare chi accompagnerà Frosinone e Genoa in serie A, e il playout che stabilirà l’ultima retrocessione dopo le già condannate Perugia, Spal e Benevento.

PLAYOFF (TURNO PRELIMINARE)

Sudtirol-Reggina 1-0: colpo dei tirolesi che proprio in extremis evitano ogni rischio, trovano il gol vittoria con Casiraghi, eliminano i calabresi e volano clamorosamente in semifinale dopo una incredibile rimonta, partita con l’arrivo di Bisoli in panchina e proseguita per quasi tutto il campionato. Delusione per la Reggina di Inzaghi, a lungo seconda dietro il Frosinone e poi calata alla distanza anche per via delle peripezie societarie. In semifinale, il Sudtirol affronterà il Bari.

Cagliari-Venezia 2-1: basta una doppietta del capocannoniere del campionato (23 reti) Gianluca Lapadula ai sardi per superare ed eliminare il Venezia. L’ex centravanti di Pescara e Milan segna al 14′ e al 18′, poi il Cagliari gestisce, subisce ad inizio ripresa il gol veneziano di Pierini, soffre fino alla fine, ma porta a casa successo ed approdo alla semifinale dove se la vedrà con il Parma. Applausi, in ogni caso, per un Venezia che fino a due mesi fa era a ridosso della zona retrocessione.

PLAYOUT (ANDATA)

Cosenza-Brescia 1-0: festa al San Vito per l’1-0 con cui il Cosenza piega il Brescia e si assicura un pezzetto di salvezza. A decidere la gara è un gol di Nasti nel secondo tempo, una rete che spezza l’equilibrio di una partita tesa e che sembrava destinata al pareggio. Nella gara di ritorno al Rigamonti, il Brescia dovrà vincere per non sprofondare in serie C dopo 38 stagioni consecutive fra A e B. Il Cosenza, viceversa, cercherà in Lombardia la seconda salvezza di fila ai playout.

