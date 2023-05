Serie B, 38° giornata: Parma quarto, Brescia-Cosenza ai playout, Perugia in C

0 0

Si chiude il campionato di serie B con un’ultima giornata avvincente e dal finale convulso che decreta i restanti verdetti dopo le promozioni di Frosinone e Genoa e le retrocessioni di Spal e Benevento. Ora via a playoff e playout per stabilire terza promossa e quarta retrocessa.

Ai playoff accedono il Bari (che perde 4-3 a Genova contro un Genoa in festa) come terza classificata, il Parma (2-1 al Venezia) come quarta, il Cagliari (1-0 a Cosenza) quinto, il Sudtirol che da quarto passa a sesto dopo il ko di Modena, la Reggina come settima vincendo in extremis lo scontro diretto contro l’Ascoli e il Venezia nonostante il ko di Parma. Resta fuori, invece, il Palermo che alla fine del primo tempo conduceva per 2-0 sul Brescia e che nella ripresa sciupa tutto facendosi rimontare sul 2-2, risultato che lascia i siciliani in serie B e porta i lombardi ai playout contro il Cosenza, condannando alla retrocessione diretta il Perugia che supera amaramente il Benevento. Salve Cittadella (0-0) e Ternana (2-3 col Frosinone che chiude a 80 punti), vittoria inutile per la Spal in casa di un Pisa che manca gli spareggi promozione e chiude un campionato iniziato malissimo, proseguito con una grande rimonta e terminato con una serie negativa allucinante che ha allontanato i toscani dalla corsa alla serie A.

Sempre più capocannoniere Lapadula (Cagliari) con 21 reti, seguito da Pohjanpalo (Venezia) a 19, da Cheddira (Bari) a 18 e da Brunori (Palermo a 17. Chiude a quota 12 Mulattieri (Frosinone), davanti al trio Gudmundsson (Genoa), Vazquez (Parma), Antonucci (Cittadella), tutti a 11.

CLASSIFICA: Frosinone 80; Genoa (-1) 73; Bari 65; Parma (-1) e Cagliari 60; Sudtirol 58; Reggina (-5) 50; Venezia e Palermo 49; Modena 48; Pisa, Ascoli e Como 47; Ternana e Cittadella 43; Brescia e Cosenza 40; Perugia 39; Spal 38; Benevento 35.

di Marco Milan

