Serie B, 37° giornata: lotta aperta per playoff e salvezza, Spal e Benevento retrocesse

A 90 minuti dal termine del campionato la serie B emette altri verdetti, decisivi soprattutto in coda dove Spal e Benevento tornano in serie C dopo 7 anni e dopo aver assaggiato anche la serie A. Ancora da stabilire, invece, l’altra retrocessione diretta, i playout e gli ultimi posti playoff.

Partiamo dall’alto: lo scontro fra le prime due della classe, già aritmeticamente promosse in serie A, vede il successo del Frosinone contro il Genoa, risultato che consegna il primo posto ai ciociari. Terzo matematicamente è il Bari che piega per 1-0 la Reggina, mentre quarto resiste il Sudtirol nonostante l’1-1 casalingo contro il Cittadella, ormai quasi in salvo. In quinta posizione alla pari il Cagliari che batte 2-1 il Palermo e il Parma che vince 1-0 a Ferrara e condanna la Spal alla retrocessione. In zona playoff prosegue la caduta libera del Pisa, 1-1 a Brescia, in una gara che aiuta indirettamente le rivali dei toscani per gli spareggi promozione ed anche il Perugia che pur perdendo 3-2 a Venezia mantiene un barlume di speranza di agganciare i playout che ad oggi il Brescia giocherebbe contro il Cosenza che pareggia 1-1 ad Ascoli.

Poche speranze di agganciare la zona spareggi anche per il Como che supera 3-1 la Ternana ed ottiene comunque la matematica salvezza, come il Modena, battuto a Benevento in una giornata nerissima per i campani, condannati alla serie C dopo un’annata maledetta proprio come quella della Spal. Venerdì sera l’ultimo turno con lo scontro diretto Reggina-Ascoli per tentare l’assalto ai playoff e la speranza del Perugia di agguantare i playout: gli umbri devono battere proprio il Benevento e sperare che il Brescia perda a Palermo, coi siciliani impegnati a difendere il posto playoff. Manca un punto anche alla Ternana, non ancora salva (anche se con una rassicurante differenza reti di +8) nonostante un campionato semi tranquillo ma guastato dagli ultimi pessimi risultati della squadra di Lucarelli.

Ancora in gol Lapadula (Cagliari) che consolida il proprio primato in testa alla classifica dei marcatori con 20 reti, due in più di Pohjanpalo (Venezia) fermo a 18. In terza posizione resta Cheddira (Bari) a 17, in quarta Brunori (Palermo) con 16 centri.

CLASSIFICA: Frosinone 77; Genoa (-1) 70; Bari 65; Sudtirol 58; Parma (-1) e Cagliari 57; Venezia 49; Palermo 48; Pisa, Ascoli e Reggina (-5) 47; Como 46; Modena 45; Ternana 43; Cittadella 42; Cosenza 40; Brescia 39; Perugia 36; Spal e Benevento 35.

