Formula 1, Stati Uniti (Miami): super rimonta di Verstappen, Perez abbattuto

Beffato in Azerbaigian, beffato in qualifica dalla bandiera rossa per l’incidente di Leclerc, Max Verstappen si rifà con gli interessi a Miami dominando la gara e vincendo dal nono posto della griglia di partenza. Per la Red Bull, seconda con Perez, quinta vittoria su altrettante corse nel 2023, condite pure da quattro doppiette.

Dominatore assoluto e vincitore per la 38° volta in carriera, Max Verstappen si porta a casa il successo della rivincita dopo essersi dovuto inchinare a Perez in Azerbaigian e nella qualifica statunitense, caratterizzata dal botto di Leclerc e dalla bandiera rossa che ha negato all’olandese l’assalto finale alla pole position. Poco male, il campione del mondo è partito dal nono posto con la gomma dura, ha impresso sin da subito un ritmo insostenibile per tutti, è arrivato alle spalle di Perez e poi, dopo la sosta, ha superato in scioltezza il messicano involandosi per la vittoria che lo porta a -3 da Ayrton Senna.

Deluso Perez che, comunque, completa un’altra doppietta per una Red Bull devastante ed imprendibile, mentre sul podio finisce ancora Fernando Alonso, nei primi tre per la quarta volta su cinque in questa stagione. Anonime le Ferrari di Sainz e Leclerc, anche se lo spagnolo ha per alcuni tratti lottato per il podio, mentre in ripresa è apparsa la Mercedes, finita ai piedi del podio con Russell e Leclerc. Punti mondiali anche per Gasly, Ocon e Magnussen, ancora notte fonda per la McLaren, finita nelle retrovie e sempre più in crisi nonostante gli aggiornamenti portati a Miami dalla scuderia inglese.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Perez (Red Bull); 3. Alonso (Aston Martin); 4. Russell (Mercedes); 5. Sainz (Ferrari); 6. Hamilton (Mercedes); 7. Leclerc (Ferrari); 8. Gasly (Alpine); 9. Ocon (Alpine); 10. Magnussen (Haas).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 119 ; 2. Perez ; 3. Alonso 75.

di Marco Milan

