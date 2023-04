Serie B, 34° giornata: vincono Genoa e Bari, pari del Frosinone, Benevento quasi in C

0 0

Read Time 1 Minute, 55 Second

Solamente 19 reti nella 34° giornata del campionato di serie B, con ben 4 successi esterni e 5 pareggi fra cui 3 per 0-0, uno dei quali è della capolista Frosinone che rimanda ancora la festa promozione. Prosegue la lotta per il secondo posto fra Genoa e Bari, entrambe vittoriose.

Deve ancora attendere il Frosinone per festeggiare il ritorno in serie A: i ciociari, in flessione nelle ultime settimane, non vanno oltre lo 0-0 contro l’ostico Sudtirol e vedono assottigliarsi a 2 punti il vantaggio sul Genoa, vittorioso di misura a Cittadella. Più ampia la distanza col terzo posto, occupato dal Bari che vince a Pisa in extremis e resta a -6 dal Genoa, lasciando apertissima la corsa alla promozione diretta; staccate, invece, le altre: il Sudtirol conserva la quarta posizione, il Parma stacca il Cagliari vincendo in rimonta per 2-1 lo scontro diretto coi sardi nell’unico successo casalingo della giornata, mentre prosegue il momentaccio di Pisa e Reggina, entrambe ko, i toscani col Bari, i calabresi in casa col redivivo Brescia.

Male anche il Palermo, bloccato sull’1-1 dal quasi retrocesso Benevento, così come il Modena si fa imporre lo 0-0 dalla pericolante Spal nel derby emiliano. Quasi salve Como e Ascoli che fanno 1-1 nel confronto diretto del Sinigaglia deciso da due rigori, mentre colpi importantissimi in zona salvezza li piazzano il Venezia (4-1 a Terni) e il Brescia; Perugia e Cosenza, invece, non si fanno male e guadagnano un punto che è, però, più utile ai silani. Nonostante i due pareggi in altrettante gare, l’impressione è che Andrea Agostinelli non riuscirà a salvare un Benevento a -6 dai playout ma con ben 4 squadre davanti ed una vittoria lontana anni luce.

Ancora in gol Lapadula (Cagliari) che aggancia Cheddira (Bari) al comando della classifica marcatori con 17 reti, entrambi seguiti da Brunori (Palermo) a 15 e da Pohjanpalo (Venezia) a 13. Con 12 marcature, poi, resta Mulattieri (Frosinone), avvicinato da Coda (Genoa) e Antonucci (Cittadella), tutti e due a quota 10.

CLASSIFICA: Frosinone 68; Genoa (-1) 66; Bari 60; Sudtirol 53; Parma 51; Cagliari 48; Pisa e Reggina (-3) 46; Modena e Palermo 44; Ascoli e Ternana 43; Como e Venezia 42; Cosenza 38; Cittadella 37; Brescia e Perugia 35; Spal 34; Benevento 31.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com