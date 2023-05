Formula 1, Azerbaigian: Perez piega Verstappen, altra doppietta per la Red Bull. Podio per Leclerc

0 0

La Red Bull prosegue nel suo dominio mondiale vincendo anche in Azerbaigian e facendo bottino pieno di successi dall’inizio del 2023. A Baku ha vinto Perez (seconda vittoria dell’anno, sesta della carriera, seconda sul circuito azero per il messicano) che ha battuto il compagno di squadra Verstappen e Leclerc, finiti sul podio.

Red Bull imprendibile, nonostante la pole position agguantata da Charles Leclerc, capace di stravincere con Perez sia la sempre più inguardabile gara sprint del sabato, sia la corsa della domenica. Favorito dall’ingresso della safety car subito dopo che Verstappen aveva fatto la sua sosta, il messicano ha preso la testa della corsa e non l’ha più lasciata tenendo a bada l’arrembante compagno di squadra che, stavolta, si è dovuto accontentare del secondo posto, consapevole di dominare ancora il campionato e di aver visto sfumare la vittoria solamente per un pizzico di sfortuna.

Primo podio stagionale per la Ferrari, terza con Leclerc ed apparsa in netta ripresa dopo il disastroso inizio, come ha dimostrato la pole position del monegasco, anche se il divario con la Red Bull appare ancora ampio, soprattutto in gara. Quarto un sempre consistente Fernando Alonso che ha preceduto Sainz ed Hamilton; per lo spagnolo della Aston Martin è la prima gara della stagione fuori dal podio. Punti mondiali anche per Stroll, Russell, Norris e Tsunoda, mentre gli unici piloti ancora a zero restano Sargeant e De Vries.

RESOCONTO: 1. Perez (Red Bull); 2. Verstappen (Red Bull); 3. Leclerc (Ferrari); 4. Alonso (Aston Martin); 5. Sainz (Ferrari); 6. Hamilton (Mercedes); 7. Stroll (Aston Martin); 8. Russell (Mercedes); 9. Norris (McLaren); 10. Tsunoda (Alpha Tauri).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 93 ; 2. Perez 87 ; 3. Alonso 60.

di Marco Milan

