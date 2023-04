Formula 1, Australia: Verstappen vince, podio da campioni con Hamilton e Alonso

0 0

Anche in Australia non c’è storia e, nonostante tre bandiere rosse ed una Safety Car, la Red Bull piazza la terza vittoria in altrettante gare del 2023, la seconda con Max Verstappen che vince senza particolari difficoltà e piazza un colpo devastante anche in ottica mondiale perché la sua superiorità appare troppo netta per essere messa in discussione.

La Formula 1, come al solito, si conferma uno sport con regole scritte male ed interpretate peggio: tre bandiere rosse, due ripartenze e poi l’ultimo giro in parata dietro la Safety Car con classifica congelata. Non si preoccupa di tutto ciò Max Verstappen che conquista la pole position e poi la vittoria, messa in dubbio solamente nei primi giri quando l’olandese è scavalcato dalle due Mercedes di Russell ed Hamilton che partono meglio ma sono poi penalizzate dalla scelta di fermarsi prima ai box e dai caos generati da incidenti e dalla prima bandiera rossa, nonché dalla velocità della Red Bull. Per Verstappen la seconda vittoria dell’anno, la prima in Australia, la 37° della carriera, un successo che piazza un altro mattone verso il tris mondiale, soprattutto perché alle sue spalle non sembrano esserci rivali all’altezza. Quinto Sergio Perez, partito dalla pit-lane dopo i problemi avuti in qualifica.

Sul podio finiscono altri due campioni del mondo, Hamilton e Alonso, autori di una gara solida e consistente, con lo spagnolo speronato nel finale dal connazionale Sainz, poi penalizzato di 5 secondi e finito addirittura dodicesimo. Peggio va all’altro ferrarista Leclerc, fuori dopo una manciata di metri a causa di una collisione con Stroll, così come finisce anzitempo la corsa di Russell, tradito dal motore della Mercedes. Disastro finale per la Alpine che era a punti sia con Ocon che con Gasly, ma responsabili di un autoscontro che mette ko entrambi. Primi punti stagionali per la McLaren, a punti sia con Norris che con il padrone di casa Piastri, e per Zhou e Tsunoda, mentre da dimenticare è la gara di Alexander Albon che partiva ottavo, era sesto, ma si è dovuto ritirare dopo il pauroso incidente che ha innescato la prima bandiera rossa.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Hamilton (Mercedes); 3. Alonso (Aston Martin); 4. Stroll (Aston Martin); 5. Perez (Red Bull); 6. Norris (McLaren); 7. Hulkenberg (Haas); 8. Piastri (McLaren); 9. Zhou (Alfa Romeo); 10. Tsunoda (Alpha Tauri).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 69; 2. Perez 54; 3. Alonso 45.

di Marco Milan

