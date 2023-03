Serie B, 29° giornata: Bari-Frosinone finisce senza reti, ciociari verso la serie A

0 0

E’ sempre più vicina la promozione in serie A del Frosinone che esce indenne dalla trasferta di Bari, si scrolla di dosso un altro scontro diretto e naviga a vele spiegate verso un salto di categoria che, a questo punto, merita ampiamente.

Bari-Frosinone era ovviamente la partita più attesa della 29° giornata ed onestamente ci si aspettava qualcosa di più dalla sfida del San Nicola, giocata davanti ad un pubblico da serie A. Lo 0-0 finale soddisfa molto più i ciociari che mantengono invariato il distacco sui pugliesi (+12), ma vede ridursi a 9 quello sul Genoa secondo che ha battuto di misura la Ternana. Pareggio a reti inviolate nello scontro diretto fra Parma e Sudtirol, in zona playoff vince il Cagliari (4-1 in rimonta sull’Ascoli), perde il Pisa (1-0 a Modena), pareggia il Palermo (3-3 a Cittadella nella gara più rocambolesca della giornata), mentre non gioca la Reggina poiché la sfida di Perugia è stata rinviata dopo le scosse di terremoto avvertite in Umbria. Nelle zone basse, infine, il colpaccio lo fa il Cosenza che batte la Spal e la inchioda in fondo alla classifica assieme al Brescia che pareggia a Venezia, mentre fra Benevento e Como termina 0-0, risultato che accontenta i lariani, ormai a metà graduatoria, e lascia i campani in piena bagarre salvezza.

Fermo Cheddira (Bari) che resta comunque capocannoniere del torneo con 16 reti, si avvicina Brunori (Palermo) che con la splendida rovesciata di Cittadella sale a 14, tallonato da Lapadula (Cagliari), sul podio a quota 13. Sale in doppia cifra Pohjanpalo (Venezia), infine, che raggiunge Mulattieri (Frosinone) a 10 marcature.

CLASSIFICA: Frosinone 62; Genoa (-1) 53; Bari 50; Sudtirol 48; Pisa, Cagliari e Reggina* 42; Parma 41; Palermo 39; Modena 38; Como, Ascoli e Ternana 36; Cittadella 35; Venezia e Perugia* 30; Cosenza e Benevento 29; Brescia e Spal 28. *una partita in meno.

di Marco Milan

