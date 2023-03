Serie B, 30° giornata: Frosinone ko in casa, vince il Genoa, colpaccio del Cagliari a Reggio Calabria

0 0

Un vero e proprio testacoda, o quasi, quello fra Frosinone e Cosenza, coi ciociari padroni del campionato ed i calabresi a sgomitare in fondo alla classifica. Vittoria finale per i rossoblu con un gol al 97′ che non pregiudica certo il cammino del Frosinone, mentre potrebbe essere la svolta per il campionato dei cosentini.

Il Cosenza, dunque, sbanca Frosinone con una rete di Brescianini al settimo minuto di recupero e si rilancia in zona playout, mentre i ciociari perdono una partita che non mette a rischio la propria leadership, ma suona comunque come un campanello d’allarme a 7 giornate dalla fine del campionato. Il vantaggio sulle inseguitrici è ancora rassicurante e l’impressione è che i laziali abbiano comunque la situazione sotto controllo. Dietro, in ogni caso, il Genoa si porta a -6 travolgendo per 3-0 a domicilio un Brescia sempre più in crisi ed ultimo in classifica assieme alla Spal, sconfitta a Bolzano dal Sudtirol che rimane in piena corsa promozione e supera il Bari che esce sconfitto dalla trasferta di Terni. Il colpaccio di giornata è quello del Cagliari che va a vincere per 4-0 in casa della Reggina scavalcandola in classifica nonostante i calabresi abbiano la partita di Perugia da recuperare.

Il Pisa, invece, supera agevolmente il Benevento e tiene a distanza il Palermo che nell’anticipo aveva rifilato 5 reti al Modena. Continua ad alternare buone prestazioni a rovesci il Parma di Pecchia, battuto per 2-0 a Como, mentre nelle zone basse della classifica il Venezia vince ad Ascoli ed avvicina il Cittadella, sconfitto in casa per 2-0 dal Perugia, anch’esso a 33 punti come i lagunari ma con una partita in meno. Il Cosenza, infine, è quart’ultimo con 3 punti di vantaggio sul Benevento e 4 sulla coppia Brescia-Spal che chiude la graduatoria. La serie B, intanto, dà il bentornato al Catanzaro che è la prima squadra promossa dalla C dopo aver dominato il proprio girone e che torna fra i cadetti a 17 anni dall’ultima presenza, datata 2005-06.

Cheddira (Bari) è ancora in vetta alla classifica dei marcatori con 16 reti, ma Lapadula (Cagliari) si avvicina con la doppietta rifilata alla Reggina e sale a 15 staccando Brunori (Palermo), fermo a 14. A seguire, Mulattieri (Frosinone) e Pohjanpalo (Venezia) a 10, infine Gliozzi (Pisa) e Antonucci (Cittadella) a quota 9.

CLASSIFICA: Frosinone 62; Genoa (-1) 56; Sudtirol 51; Bari 50; Pisa e Cagliari 45; Reggina* e Palermo 42; Parma 41; Como e Ternana 39; Modena 38; Ascoli 36; Cittadella 35; Venezia e Perugia* 33; Cosenza 32; Benevento 29; Brescia e Spal 28. *una partita in meno.

di Marco Milan

Marco Milan