Serie B, 28° giornata: Frosinone in scioltezza sul Venezia, Bari secondo in attesa del Genoa

Sembra inarrestabile la marcia del Frosinone che batte in casa il Venezia per 3-0 e per il momento si porta a +12 sul secondo posto e a +14 sul terzo, in attesa che il Genoa giochi nel posticipo al Ferraris contro il Cosenza.

Tutto facile per il Frosinone di Grosso che grazie alla doppietta di Mulattieri e al gol di Caso liquida il Venezia e mantiene primo posto e ampio vantaggio sugli inseguitori. E, aspettando la gara del Genoa, il Bari si prende momentaneamente il secondo posto vincendo ad Ascoli col rigore del capocannoniere Cheddira, mentre il Sudtirol aggancia la terza posizione dopo il 2-1 inflitto al Perugia. Più lontane il Pisa (1-1 col Palermo in rimonta) e la Reggina, battuta in casa da un Parma che in trasferta sembra mostrare le cose migliori.

Fermate sul pareggio anche il Cagliari a Brescia e la Ternana al Liberati dal Benevento, ancora peggio va al Modena che viene sconfitto di misura a Como. In coda, torna ultimo il Cosenza che deve, però, ancora giocare, mentre ritrova il successo la Spal contro il Cittadella che ora è di nuovo coinvolto nella lotta per non retrocedere.

Segna ed allunga in testa alla classifica marcatori Cheddira (Bari), salito a 16 reti, mentre sbaglia un altro rigore Brunori (Palermo), fermo a 13 ed avvicinato da Lapadula (Cagliari) che col rigore siglato a Brescia si è portato a 11. Sale in doppia cifra Mulattieri (Frosinone) che con la doppietta contro il Venezia raggiunge quota 10 marcature.

CLASSIFICA: Frosinone 61; Bari 49; Genoa* (-1) e Sudtirol 47; Pisa e Reggina 42; Parma 40; Cagliari 39; Palermo 38; Ascoli e Ternana 36; Como e Modena 35; Cittadella 34; Perugia 30; Venezia 29; Spal e Benevento 28; Brescia 27; Cosenza* 26. *una partita in meno.

