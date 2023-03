Formula 1, Bahrain: Verstappen e Red Bull dominatori totali, Alonso sul podio

0 0

Arriva in parata la Red Bull al termine del primo gran premio del campionato 2023: Max Verstappen e Sergio Perez completano una doppietta che spiega molto circa la superiorità di una vettura che rischia di monopolizzare l’annata come nella scorsa stagione. Sul podio Alonso con una Aston Martin trasformata, disastro per la Ferrari.

Tutto facile per Max Verstappen ed una Red Bull troppo più forte delle rivali: l’olandese partiva dalla pole position, ha mantenuto la prima posizione, è scappato via e nessuno ha più parlato di lui fino alla bandiera a scacchi che celebra un successo (il numero 36 della carriera) agevole ma spaventoso per gli avversari del campione del mondo in carica. Impressione Verstappen, impressiona la Red Bull che fa doppietta con Perez, secondo sia in griglia che al traguardo, ma applausi ne merita anche una Aston Martin che fino all’anno scorso arrancava nei bassifondi e che quest’anno si candida come rivale di Ferrari e Mercedes alle spalle della Red Bull.

Alonso, super nelle prove, ha acciuffato il podio (il 99.mo della carriera per lo spagnolo), Stroll, nonostante i polsi fratturati, ha chiuso sesto, ma in generale la vettura inglese si dimostra veloce, solida e affidabile, tutto il contrario di una Ferrari buona in qualifica ma senza passo in gara, con Leclerc che non ha visto le Red Bull neanche col binocolo e non è riuscito neanche a portarsi a casa il podio a causa di un guasto al motore che lo ha messo ko a 15 giri dal termine. Quarto è finito l’altro ferrarista Sainz, superato dall’arrembante Alonso, mentre appare ancora anonima la Mercedes, quinta con Hamilton e settima con Russell; punti mondiali, infine, per Bottas, Gasly e, soprattutto, per la Williams di Albon.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Perez (Red Bull); 3. Alonso (Aston Martin); 4. Sainz (Ferrari); 5. Hamilton (Mercedes); 6. Stroll (Aston Martin); 7. Russell (Mercedes); 8. Bottas (Alfa Romeo); 9. Gasly (Alpine); 10. Albon (Williams).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 25; 2. Perez 18; 3. Alonso 15.

di Marco Milan

