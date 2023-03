Serie B, 27° giornata: il Frosinone riparte vincendo, pari fra Cagliari e Genoa, harakiri della Reggina

0 0

Neanche il tempo di rendersene conto ed il Frosinone ha già digerito la rocambolesca sconfitta dello scorso turno in casa contro il Parma, vincendo agevolmente in casa di una Spal sempre più in crisi. Il successo di Ferrara, inoltre, rimpingua il proprio vantaggio sulle inseguitrici nella corsa alla serie A.

Il ko col Parma poteva rappresentare un punto di svolta, in negativo, per il Frosinone capolista della serie B. E invece i ciociari sono andati a Ferrara col piglio della grande squadra, hanno vinto per 2-0 e si sono ritrovati col il vantaggio addirittura aumentato sulle inseguitrici. Il Genoa, infatti, pareggia per 0-0 a Cagliari, mentre ancor peggio fa la Reggina, sconfitta nel derby di Cosenza in maniera a dir poco incredibile: in vantaggio fino al 90′, infatti, gli amaranto subiscono la doppietta di Nasti a cavallo del recupero e rimediano una sconfitta che sancisce il sorpasso del Bari (1-0 al Venezia) e del Sudtirol, corsaro a Benevento, sugli uomini di Filippo Inzaghi.

In zona playoff, vittoria del Pisa nello scontro diretto di Parma e pari a reti bianche fra il Palermo e la Ternana che ha reintegrato in panchina Lucarelli, mentre fra Modena ed Ascoli la spuntano i marchigiani nel finale; per Breda 3 vittorie ed un pareggio da quando è alla guida dei bianconeri. Nei bassifondi della classifica, invece, il confronto diretto Perugia-Como termina in parità, così come Cittadella-Brescia, risultato che consente ai lombardi di muovere la classifica. Il successo sulla Reggina permette al Cosenza di lasciare l’ultimo posto della graduatoria, posizione ora occupata dalla Spal.

Pochi gli scossoni ai piani alti della classifica marcatori: Cheddira (Bari) non si muove da quota 15 reti, così come Brunori (Palermo) resta a 13, mentre Lapadula (Cagliari) rimane a 10 centri, uno in più di Gliozzi (Pisa) e Pohjanpalo (Venezia), fermi a 9.

CLASSIFICA: Frosinone 58; Genoa (-1) 47; Bari 46; Sudtirol 44; Reggina 42; Pisa 41; Cagliari 38; Parma e Palermo 37; Ascoli 36; Modena e Ternana 35; Cittadella 34; Como 32; Perugia 30; Venezia 29; Benevento 27; Brescia e Cosenza 26; Spal 25.

