Serie B, 26° giornata: colpaccio del Parma a Frosinone, lotta aperta per il secondo posto

Si apre col botto la 26° giornata del campionato di serie B che nell’anticipo di venerdì sera fa registrare la caduta del Frosinone capo classifica in casa contro il Parma. Un ko (il primo casalingo per i gialloazzurri) che non fa ancora male per la classifica, ma che fa capire a tutti che a febbraio nulla è già deciso o scontato.

Una partita pazza quello dello Stirpe, il Parma dimostra di valere un posto nell’alta classifica, vince 4-3 pur se in inferiorità numerica, infliggendo al Frosinone la prima sconfitta casalinga del campionato; per la squadra di Grosso (che in casa aveva sinora subìto appena 3 reti e ne ha incassate 4 in una sola sera), il vantaggio si assottiglia leggermente (+9 sul secondo posto, +12 sul terzo), anche perché alle sue spalle vincono tutti. E’ il caso del Genoa che travolge per 3-0 la Spal, del Bari che espugna Brescia e della Reggina che torna al successo battendo il Modena; pareggia, invece, il Sudtirol, bloccato sull’1-1 dal Palermo ed avvicinato dal già citato Parma e dal Pisa che batte per 2-1 in rimonta il Perugia. In zona playoff, perde terreno il Cagliari che a Venezia non va oltre lo 0-0, ma soprattutto la Ternana che rimedia contro il Cittadella la seconda sconfitta consecutiva, al termine della quale il tecnico Andreazzoli ha rassegnato le dimissioni (possibile il ritorno di Cristiano Lucarelli).

Nei bassifondi della classifica, infine, il Como vince il confronto diretto contro il Cosenza per 5-1, risultato che lascia i calabresi all’ultimo posto della classifica, mentre resta in difficoltà la Spal ed è in un baratro profondissimo il Brescia, giunto alla 7° sconfitta di fila e a cui non sembra essere stato utile l’ennesimo cambio in panchina della stagione con l’arrivo di Gastaldello al posto di Possanzini, il cui lavoro è durato appena un paio di settimane. Pareggio a reti bianche, per finire, fra Ascoli e Benevento, punto che fa più comodo ai campani, comunque sempre in zona playout. La serie B torna in campo martedì e mercoledì nel turno infrasettimanale di campionato.

Restano a bocca asciutta i primi tre della classifica marcatori: Cheddira (Bari) è sempre in testa con 15 reti, seguito da Brunori (Palermo) con 13 e da Lapadula (Cagliari) con 10. A quota 9 si trovano Gliozzi (Pisa) e Pohjanpalo (Venezia), mentre Mulattieri (Frosinone) raggiunge a 8 Coda (Genoa), Odogwu (Sudtirol), Antonucci (Cittadella) e Fabbian (Reggina).

CLASSIFICA: Frosinone 55; Genoa 46 (-1); Bari 43; Reggina 42; Sudtirol 41; Pisa 38; Parma e Cagliari 37; Palermo 36; Modena 35; Ternana 34; Ascoli e Cittadella 33; Como 31; Venezia e Perugia 29; Benevento 27; Brescia e Spal 25; Cosenza 23.

di Marco Milan

