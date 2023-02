Serie B, 25° giornata: pareggiano le prime quattro, sprofonda il Brescia

0 0

Sono 22 le reti della 25° giornata del campionato di serie B, con una sola vittoria esterna e ben 6 pareggi in un turno interlocutorio per le zone alte della classifica, dal momento che le prime quattro della graduatoria pareggiano non facendo registrare scossoni particolari.

Dopo 6 successi di fila si ferma la capolista Frosinone che a Palermo va sotto per l’eurogol di Verre e alla fine rimedia un 1-1 che non lascia certo l’amaro in bocca nel gruppo di Fabio Grosso. Questo perché dietro non vince nessuno: il Genoa (che in settimana ha ricevuto anche un punto di penalizzazione) resta a -12 dopo il 2-2 acciuffato nel finale a Modena, stesso discorso pure per il Bari che ottiene l’1-1 contro il Cagliari in pieno recupero, mentre il Sudtirol non va oltre lo 0-0 a Cosenza rischiando anche il ko per via del rigore fallito dai cosentini. Ancor peggio va alla Reggina che a Cittadella nel primo tempo si porta sul 2-0 e subisce l’espulsione di Fabbian, handicap che nella ripresa consente ai veneti di pareggiare e poi completare la rimonta che vale il 3-2 finale.

In zona playoff rallentano sia il Pisa, bloccato in casa dal Venezia, sia il Parma, battuto al Tardini dall’Ascoli (per Breda due vittorie su due da quando guida i marchigiani) e sia la Ternana, sconfitta a Perugia 3-0 nel derby umbro. In coda, pareggio fra Spal e Como nel giorno del debutto di Massimo Oddo sulla panchina dei ferraresi, mentre il Benevento batte il Brescia nel confronto diretto fra deluse, respira una boccata d’ossigeno ed affossa sempre più i lombardi, ormai penultimi ed in una crisi che sembra irreversibile.

Per quanto riguarda la classifica marcatori, fermo sia il capocannoniere Cheddira (Bari) che resta a 15 reti, sia il suo principale inseguitore, Brunori (Palermo), secondo a 13. Sale in una solitaria terza posizione, invece, Lapadula (Cagliari) che si porta a 10 centri e che è seguito dalla coppia Gliozzi (Pisa)-Pohjanpalo (Venezia), entrambi a quota 9.

CLASSIFICA: Frosinone 55; Genoa 43 (-1); Bari e Sudtirol 40; Reggina 39; Cagliari 36; Pisa, Modena e Palermo 35; Parma e Ternana 34; Ascoli 32; Cittadella 30; Perugia 29; Como e Venezia 28; Benevento 26; Brescia e Spal 25; Cosenza 23.

di Marco Milan

