Serie B, 24° giornata: il Frosinone fa il vuoto, bene il Genoa, arranca la Reggina

0 0

Read Time 2 Minute, 10 Second

Il Frosinone inizia a vedere i contorni della serie A, nonostante manchi ancora tanto alla fine del campionato. Il successo contro il Cittadella, però, consente alla squadra di Fabio Grosso di conservare 11 punti sul secondo posto e portarsi a +15 sul terzo, un vantaggio forse non decisivo ma certamente massiccio.

Sembra davvero inarrestabile, dunque, il Frosinone capo classifica della serie B, arrivato alla sua 17° vittoria stagionale, la sesta di fila; Cittadella spazzato via con tre reti e vantaggio immutato sul secondo posto, addirittura aumentato sul terzo, promozione sempre più alla portata dei gialloazzurri. Si porta a +4 sulle terze il Genoa dopo il 2-0 rifilato al Palermo nell’anticipo del venerdì, mentre il Sudtirol aggancia in terza posizione la Reggina nonostante il pari beffa subìto dagli uomini di Bisoli contro il Como in pieno recupero; si aggrava, viceversa, la crisi dei calabresi, battuti in casa dal Pisa e costretti a rimediare il quarto ko nelle ultime 5 giornate. Poteva approfittare di questi risultati il Bar che infatti vince col Cosenza ed è terzo con le altre due. Ritrova il successo il Cagliari che piega di misura il Benevento grazie all’ex Lapadula, per i campani quarta sconfitta consecutiva e debutto amaro in panchina per Roberto Stellone.

Parte col piede giusto, invece, l’avventura di Breda ad Ascoli, perché i marchigiani superano 1-0 il Perugia e tornano a metà classifica, mentre in zona playoff il Palermo è scavalcato dal Cagliari ed agganciato dal Pisa, da Ternana e Parma che pareggiano 1-1 lo scontro diretto del Liberati, e dal Modena che espugna Brescia e condanna i lombardi all’ennesima sconfitta della stagione, relegandoli in zona playout nonostante un altro cambio di guida tecnica con la promozione di Davide Possanzini. Sempre in coda, infine, altro confronto diretto vinto dal Venezia che, dopo il Benevento, batte anche la Spal e vede avvicinarsi la salvezza, obiettivo ora lontano per i ferraresi, terz’ultimi davanti a Benevento e Cosenza, e con la panchina di De Rossi a forte rischio.

Classifica marcatori: il capocannoniere Cheddira (Bari) prima sbaglia un rigore, poi sigla il gol partita portandosi a 15 reti e staccando ulteriormente Brunori (Palermo) che resta fermo a 13. In terza posizione e a notevole distanza ci sono poi Lapadula (Cagliari) e Pohjanpalo (Venezia) con 9 centri, davanti a Coda (Genoa), Gliozzi (Pisa), Odogwu (Sudtirol) e Antonucci (Cittadella), tutti a quota 8.

CLASSIFICA: Frosinone 54; Genoa 43; Bari, Reggina e Sudtirol 39; Cagliari 35; Parma, Pisa, Modena, Ternana e Palermo 34; Ascoli 29; Como, Venezia e Cittadella 27; Perugia 26; Brescia 25; Spal 24; Benevento 23; Cosenza 22.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com