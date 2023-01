Serie B, 22° giornata: il Frosinone scappa, dietro frenano tutti

0 0

19 gol, 3 vittorie esterne e soltanto 2 pareggi nella 22° giornata del campionato di serie B, sempre più guidato dal Frosinone che batte il Benevento nel finale ed aumenta il proprio vantaggio sulle inseguitrici, tutte bloccate sul pareggio o addirittura sconfitte.

Il Frosinone fatica in casa contro il Benevento, ma alla fine mette in cascina altri 3 punti, ottenuti grazie al calcio di rigore di Borrelli negli ultimi minuti della gara. Risultato che permette ai ciociari di portare a 8 il vantaggio sul secondo posto e a 9 quello sul terzo. Questo perché alle spalle della capolista c’è un rallentamento generale: il Genoa pareggia a reti bianche al Ferraris contro il Pisa, la Reggina è sconfitta a Bolzano dal Sudtirol che conquista vittoria e quarto posto solitario, infine il Bari perde in casa col Perugia e rimedia il secondo ko consecutivo.

In zona playoff, vince il Cagliari contro la Spal e vince pure la Ternana a spese del Modena, mentre perde terreno il Parma, battuto a Cosenza. Torna a fare un pensierino agli spareggi promozione anche il Palermo, corsaro ad Ascoli contro i marchigiani che, viceversa, si allontanano dalla corsa alla serie A. In coda, il Cosenza aggancia il Venezia all’ultimo posto dopo l’1-1 fra i lagunari ed il Cittadella in un confronto diretto che aiuta anche il Perugia ed il Benevento. E’ crisi nera, invece, a Brescia dove passa anche il Como che scavalca proprio i corregionali bresciani portandosi in acque più calme di classifica.

E’ quasi aggancio in testa alla classifica marcatori dove Cheddira (Bari) resta leader con 13 reti ma viene avvicinato da Brunori (Palermo) che con la doppietta di Ascoli sale a 12. In terza posizione, Coda (Genoa) è agguantato a quota 8 da Lapadula (Cagliari), da Odogwu (Sudtirol) e da Pohjanpalo (Venezia).

CLASSIFICA: Frosinone 48; Genoa 40; Reggina 39; Sudtirol 35; Bari 33; Cagliari e Ternana 32; Pisa e Palermo 31; Parma 30; Modena 28; Como e Ascoli 26; Brescia 25; Spal e Cittadella 24; Perugia e Benevento 23; Cosenza e Venezia 21.

