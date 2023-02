Serie B, 23° giornata: Frosinone imprendibile, Genoa e Reggina ko, esoneri ad Ascoli e a Benevento

0 0

Sono 27 le reti nella 23° giornata del campionato di serie B che fa registrare ben 4 vittorie esterne ed un solo pareggio, peraltro senza gol. Turno che sorride alla capolista Frosinone che si impone anche a Como ed allunga in classifica sulle inseguitrici Genoa e Reggina, entrambe sconfitte.

Sembra davvero inarrestabile la marcia del Frosinone in testa alla classifica: la squadra di Fabio Grossi vince in scioltezza a Como per 2-0 ed aumenta il proprio vantaggio sulle rivali, grazie anche alle sconfitte del Genoa a Parma (2-0) e della Reggina a Palermo (2-1), risultati che portano i ciociari a +11 sul secondo posto e a +12 sul terzo. Piomba nella lotta per la promozione diretta anche il Sudtirol, corsaro a Pisa ed ora pronto a sognare senza patemi e senza obblighi. In zona playoff torna al successo il Bari che espugna il campo della Spal per 4-3, mentre consolida la sua posizione il Palermo grazie alla già citata vittoria sulla Reggina.

E’ stata anche la giornata degli esoneri: certi quelli di Fabio Cannavaro a Benevento dopo il ko casalingo dei giallorossi contro il Venezia che li relega al penultimo posto della classifica, e di Bucchi ad Ascoli dopo lo 0-3 dei marchigiani a Cittadella, appesa a un filo è la posizione di Clotet a Brescia con Cellino pronto al terzo ribaltone in un mese con Cosmi favorito su D’Aversa. Perde terreno dalla corsa promozione il Cagliari, sconfitto a Modena 2-0, mentre all’ottavo posto rimane la Ternana che a Cosenza non va oltre lo 0-0. A proposito dei calabresi, la formazione di Viali occupa l’ultimo posto della graduatoria, ma in coda i colpi li piazzano Cittadella, Venezia e Perugia che ha travolto 4-0 il Brescia. Proprio le rondinelle e il Como sono risucchiate in zona playout, anche se dai 27 punti del Cittadella dodicesimo e i 22 del Cosenza ultimo nessuno può sentirsi al sicuro.

Torna al gol ed allunga in testa alla classifica marcatori Cheddira (Bari), salito a 14 reti, ma tallonato da Brunori (Palermo) che si porta a quota 12. In terza posizione con 9 centri arriva Pohjanpalo (Venezia), mentre a 8 Antonucci (Cittadella) agguanta Lapadula (Cagliari), Coda (Genoa) e Odogwu (Sudtirol).

CLASSIFICA: Frosinone 51; Genoa 40; Reggina 39; Sudtirol 38; Bari 36; Palermo 34; Parma e Ternana 33; Cagliari 32; Pisa e Modena 31; Cittadella 27; Como, Ascoli e Perugia 26; Brescia 25; Venezia e Spal 24; Benevento 23; Cosenza 22.

di Marco Milan

