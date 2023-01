Serie B, 20° giornata: il Frosinone prende il largo, Reggina ko, poker del Bari

0 0

Resta saldamente al comando della classifica del campionato di serie B il Frosinone che fatica abbastanza per superare il Modena, ma alla fine porta a casa 3 punti importantissimi che lo spediscono in orbita con un vantaggio già importante sulle inseguitrici.

Insigne e Caso mandano al tappeto il Modena, nel finale il Frosinone subisce la rete dell’1-2 ma riesce a portare in porto una gara che manda i ciociari a +6 sul secondo posto e a +9 sul terzo. Perde terreno, infatti, la Reggina che viene sconfitta in casa per 1-0 dalla Spal, mentre il Bari travolge per 4-0 il Parma grazie anche alla tripletta del capocannoniere Cheddira. Può, così, approfittare del capitombolo della Reggina il Genoa, impegnato nel posticipo del lunedì a Marassi contro il pericolante Venezia, anche perché, oltre al Parma, cade anche il Pisa, battuto a sorpresa in casa dal Cittadella che torna a far punti dopo 4 sconfitte consecutive e condanna al primo ko Luca D’Angelo dopo il ritorno sulla panchina toscana.

A proposito di esordi in panchina, è vincente quello di Claudio Ranieri a Cagliari grazie al 2-0 dei sardi sul Como, risultato che permette ai rossoblu di tornare in zona playoff, sede di altri due scontri diretti, ovvero quello fra Sudtirol e Brescia, terminato col successo di misura degli altoatesini, e quello fra Ternana ed Ascoli, vinto dai padroni di casa per 1-0. In zona retrocessione, pirotecnico 3-3 tra Perugia e Palermo con doppia rimonta dei siciliani e umbri che falliscono l’appuntamento col terzo successo di fila, mentre Cosenza-Benevento finisce con un pareggio per 1-1 che lascia i calabresi all’ultimo posto ed i campani appena un gradino sopra i playout.

Tripletta, dunque, per il capocannoniere del campionato Cheddira (Bari) che scappa via con 13 reti, tre in più di Brunori (Palermo), salito a 10. Sul podio c’è il gruppo a 7 gol, formato da Gliozzi (Pisa), Lapadula (Cagliari) e Pohjanpalo (Venezia), mentre a quota 6 si trovano Coda (Genoa), Diaw (Modena), Mulattieri (Frosinone), Pavoletti (Cagliari) e Odogwu (Sudtirol).

CLASSIFICA: Frosinone 42; Reggina 36; Bari e Genoa* 33; Pisa, Ternana e Sudtirol 29; Cagliari 28; Parma 27; Ascoli, Modena, Brescia e Palermo 25; Spal e Benevento 23; Como e Cittadella 22; Venezia* e Perugia 20; Cosenza 18. *una partita in meno.

di Marco Milan

