Serie B, 21° giornata: il Frosinone vince anche a Brescia, bene Genoa e Reggina, ko il Bari

22 reti, 3 vittorie esterne e 3 pareggi nella 21°giornata del campionato di serie B, sempre saldamente guidato dal Frosinone, vittorioso anche a Brescia e con ancora 6 punti di vantaggio sulle seconde in classifica. Vittorie anche per Genoa e Reggina, sconfitta per il Bari.

Era iniziata male la trasferta di Brescia per il Frosinone, bucato dal gol del nuovo acquisto dei lombardi, l’ex leccese Rodriguez. La riscossa dei ciociari è da grande squadra con pareggio immediato e altri due gol che valgono un successo importantissimo per gli uomini di Grosso. Non risolve la crisi del Brescia, viceversa, il ritorno in panchina di Clotet dopo l’esonero di Aglietti la cui avventura in Lombardia è durata appena due partite.

Vincono per 2-1 le seconde della classe, il Genoa a Benevento al 94′, la Reggina in rimonta al Granillo sulla Ternana, mentre perde il Bari 1-0 a Palermo e si riscatta il Parma che regola 2-0 il Perugia. In zona playoff, sono bloccate sul pareggio il Cagliari a Cittadella, l’Ascoli a Ferrara e il Pisa a Como, mentre vince il Sudtirol a Venezia. In coda, perdono Perugia e Venezia, oltre al Cosenza (0-2 a Modena) che resta ultimo in classifica.

In ombra ed espulso il capocannoniere del campionato Cheddira (Bari), comunque in testa con 13 reti e seguito da Brunori (Palermo) a 10, da Coda (Genoa) a 8 e da Lapadula (Cagliari), Gliozzi (Pisa), Pohjanpalo (Venezia) e Fabbian (Reggina), tutti a quota 7.

CLASSIFICA: Frosinone 45; Genoa e Reggina 39; Bari 33; Sudtirol 32; Parma e Pisa 30; Cagliari e Ternana 29; Modena e Palermo 28; Ascoli 26; Brescia 25; Spal 24; Como, Benevento e Cittadella 23; Venezia e Perugia 20; Cosenza 18.

di Marco Milan

Marco Milan