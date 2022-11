Serie B, 12° giornata: in attesa del Genoa, il Frosinone tenta la fuga

0 0

La gara più attesa della 12° giornata del campionato di serie B si deve ancora giocare ed è il posticipo fra Reggina e Genoa. Nel frattempo, la capolista Frosinone vince ancora e tenta la prima mini fuga del torneo con 5 punti di vantaggio sul secondo posto del Genoa e 6 sul terzo della Ternana.

Sarà pure provvisorio, eppure il vantaggio del Frosinone inizia a farsi consistente e la squadra di Grosso sembra fare sul serio. I laziali si impongono per 1-0 contro il fanalino di coda Perugia e mantengono la testa della classifica con 5 lunghezze sul Genoa (che ha, come detto, una partita in meno) e 6 sulla Ternana, bloccata sullo 0-0 dalla Spal. Pareggia anche il Bari, 1-1 a Benevento, risultato che non sta bene a nessuno, soprattutto ai campani che da quando c’è Cannavaro in panchina non hanno mai vinto. Sconfitta per il Parma, caduto a Palermo (secondo successo di fila per i siciliani), altro risultato utile per il Sudtirol di Bisoli che agguanta in pieno recupero sul 2-2 il Cagliari e resta imbattuto per la nona settimana di fila.

Pari nel finale anche a Brescia fra gli uomini di Clotet e l’Ascoli che trova l’1-1 ben oltre il 90′, mentre ritrova il successo il Pisa che supera in casa per 3-1 il Cosenza e rovina l’esordio di William Viali sulla panchina dei calabresi. Per la zona bassa della classifica, infine, 0-0 fra Cittadella e Modena con rigore fallito dai veneti a pochi minuti dalla fine; Como-Venezia, infine, termina col successo di misura dei padroni di casa. Sfortunato, dunque, il ritorno di Soncin sulla panchina lagunare, la squadra veneta resta penultima davanti al solo Perugia.

Torna a segnare il capocannoniere del campionato Cheddira (Bari), salito a 9 reti e seguito dal trio Coda (Genoa), Antenucci (Bari) e Gliozzi (Pisa) con 5. Ayé (Brescia) ed Odogwu (Sudtirol) raggiungono il folto gruppo a quota 4 che comprende anche La Mantia (Spal), Inglese (Parma), Dionisi e Gondo (Ascoli), Brunori (Palermo), Favilli (Ternana), Diaw (Modena), Mulattieri (Frosinone) e Fabbian (Reggina).

CLASSIFICA: Frosinone 27; Genoa* 22 : Ternana 21; Bari 20; Parma, Ascoli, Brescia, Reggina* e Sudtirol 19; Cagliari 16; Spal, Palermo e Cittadella 15; Pisa 14; Modena 13; Como 12; Cosenza e Benevento 11; Venezia 9; Perugia 7. *una partita in meno.

di Marco Milan

