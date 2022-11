Serie B, 11° giornata: il Frosinone vince e resta solo in testa, Genoa raggiunto sul pari nel recupero

0 0

Cambia ancora la testa della classifica del campionato di serie B col Frosinone che rimane capolista solitaria del torneo dopo il successo di Cosenza ed il concomitante pareggio del Genoa contro il Brescia in gol ben oltre il 90′.

Giornata perfetta per il Frosinone di Fabio Grosso che a Cosenza rimonta da 0-1 a 2-1 e rimane solo in testa alla classifica grazie all’1-1 di Marassi fra Genoa e Brescia con pari dei lombardi al 94′. Al terzo posto rimane la Ternana che resiste a Bari sullo 0-0, mentre in quarta posizione, oltre agli stessi pugliesi, ci sono anche la Reggina (1-1 a Cagliari) ed il Parma che riscatta la sconfitta di Bolzano battendo di misura il Como. Il Sudtirol, intanto, ottiene l’ottavo risultato utile consecutivo bloccando a Ferrara la Spal sull’1-1 e con 18 punti è settimo in classifica alla pari dell’Ascoli, corsaro 2-0 a Venezia.

Torna a vincere il Palermo che espugna per 2-0 Modena e conferma il trend degli emiliani che non hanno ancora mai pareggiato, mentre stentano sempre sia il Benevento che non va oltre uno scialbo 0-0 casalingo contro il Pisa dopo le polemiche legate alle dimissioni di Cannavaro respinte dal club, sia il Cosenza che perde ancora e vede la panchina di Dionigi vacillare terribilmente, come Javorcic a Venezia. Sembra interminabile, infine, il calvario del Perugia, sconfitto in casa anche dal Cittadella e desolatamente ultimo in classifica.

Continua a non segnare Cheddira (Bari) che resta comunque capocanniere del campionato con 8 reti, seguito dal trio Antenucci (Bari), Gliozzi (Pisa) e Coda (Genoa) a 5 e dal gruppone a quota 4 formato da Diaw (Modena), Dionisi e Gondo (Ascoli), Inglese (Parma), Mulattieri (Frosinone), La Mantia (Spal), Brunori (Palermo), Fabbian (Reggina) e Favilli (Ternana).

CLASSIFICA: Frosinone 24; Genoa 22; Ternana 20; Parma, Bari e Reggina 19; Ascoli, Brescia e Sudtirol 18; Cagliari 15; Spal e Cittadella 14; Modena e Palermo 12; Pisa e Cosenza 11; Benevento 10; Como e Venezia 9; Perugia 7.

