Serie B, 10°giornata: il Genoa sbanca Terni e vola in testa col Frosinone. Caos a Benevento

In attesa del posticipo fra Ascoli e Cagliari (comunque ininfluente per il vertice della classifica), il campionato di serie B ha una nuova coppia di squadre al comando, ovvero Genoa e Frosinone che hanno vinto le due gare più attese della giornata contro Ternana e Bari, entrambe nel finale.

Dura solamente una settimana il primato della Ternana che sogna per oltre un’ora anche contro il Genoa, prima di subire la doppietta di Massimo Coda che ribalta la partita del Liberati e proietta i liguri in vetta alla classifica assieme al Frosinone che batte in extremis il Bari e lo condanna al secondo ko di fila, proprio come la Reggina, superata in casa dal Perugia che festeggia così il ritorno in panchina di Castori dopo le dimissioni di Baldini. A proposito di dimissioni, è caos a Benevento dove Fabio Cannavaro, a seguito del ko dei giallorossi a Como, ha rimesso il suo mandato che è stato però respinto dalla società; per l’ex difensore della Nazionale, 2 pareggi e 2 sconfitte da quando ha preso in mano la guida dei campani.

Tutt’altra musica, invece, per Daniele De Rossi che dopo il pari di Cittadella ha portato la sua Spal a travolgere per 5-0 il Cosenza, e per Pierpaolo Bisoli che ha condotto il Sudtirol ad una rimonta incredibile ed il successo ottenuto contro il Parma. Continuano a balbettare, invece, Brescia e Venezia che si sono annullate nello scontro diretto del Rigamonti, terminato 1-1. Nelle zone basse della graduatoria, 0-0 fra Palermo e Cittadella, mentre il Pisa piega per 4-2 il Modena e prosegue la sua risalita da quando D’Angelo è tornato alla guida dei toscani al posto di Maran. Sfide di cartello del prossimo turno: Bari-Ternana e Genoa-Brescia.

Per la seconda settimana di fila resta a bocca asciutta il capocannoniere del torneo Cheddira (Bari), fermo ad 8 gol ed ora minacciato da Coda (Genoa) e Gliozzi (Pisa) che agguantano Antenucci (Bari) a quota 5. Raggiungono le 4 marcature ciascuno Favilli (Ternana), Diaw (Modena), La Mantia (Spal), Inglese (Parma), Gondo (Ascoli) e Fabbian (Reggina).

CLASSIFICA: Genoa e Frosinone 21; Ternana 19; Bari e Reggina 18; Brescia e Sudtirol 17; Parma 16; Cagliari 14; Spal 13; Ascoli e Modena 12; Cosenza e Cittadella 11; Pisa 10; Como, Venezia, Palermo e Benevento 9; Perugia 7.

