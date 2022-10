Formula 1, Stati Uniti: Verstappen piega Hamilton ed eguaglia il record di Schumacher e Vettel

0 0

Già campione del mondo, Max Verstappen non è ancora sazio e porta a casa pure il gran premio degli Stati Uniti, dimostrando nuovamente di essere il pilota più forte del mondo e alla guida della vettura migliore. Per l’olandese anche un altro record, ovvero affiancare Michael Schumacher e Sebastian Vettel nel numero di successi in una sola stagione, 13. Red Bull aritmeticamente campione nei costruttori.

Verstappen si è arreso, come spesso accaduto quest’anno, alla Ferrari in qualifica, ma ha poi ristabilito le gerarchie in gara quando ha bruciato Sainz al via e si è involato verso la vittoria numero 13 del campionato, la 33° della carriera. Per lo spagnolo della Ferrari anche la beffa di essere tamponato da Russell e doversi ritirare dopo neanche un chilometro di corsa. Tutto facile per Verstappen, dunque? Non proprio, perché quando la Mercedes monta la gomma dura, Hamilton tenta l’impresa e si porta davanti all’olandese, fermato da una sosta lunghissima a causa di problemi nel fissaggio di una ruota.

L’inglese crede nella vittoria che sarebbe per lui la prima del 2022, ma Verstappen è un cannibale, rimonta, affianca il rivale e poi lo supera a 6 giri dal termine andandosi a prendere un successo che per la Red Bull (quarta con Perez) vale anche la vittoria nel campionato costruttori che alla scuderia austriaca mancava da 9 anni. Super rimonta per Charles Leclerc, partito 12° per sostituzione del motore, che conquista il podio grazie ad un sorpasso epico su Perez e alla sosta capitata durante l’ingresso della safety car, chiamata in causa anche da un pauroso incidente fra Alonso e Stroll con la macchina dello spagnolo che decolla. Punti mondiali anche per Norris, per lo stesso Alonso, per Vettel, Magnussen e Tsunoda.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Hamilton (Mercedes); 3. Leclerc (Ferrari); 4. Perez (Red Bull); 5. Russell (Mercedes); 6. Norris (McLaren); 7. Alonso (Alpine); 8. Vettel (Aston Martin); 9. Magnussen (Haas); 10. Tsunoda (Alpha Tauri).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 391; 2. Leclerc 267; 3. Perez 265.

di Marco Milan

