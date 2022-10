Serie B, 9° giornata: la Ternana balza in vetta, prima sconfitta per il Bari, De Rossi debutta con un pari

0 0

A sorpresa, la Ternana mette la freccia e supera tutti prendendosi il primo posto della classifica dopo il rocambolesco successo sul campo del Benevento. Gli umbri si liberano, così, in un colpo solo delle ormai ex prime della classe Bari e Reggina, entrambe sconfitte.

Partita epica quella del Santa Colomba fra Benevento e Ternana: i campani si portano sul 2-0, ma la rabbiosa reazione degli umbri conduce alla rimonta e al 2-3 finale che regala agli uomini di Lucarelli il primo posto in classifica; per Fabio Cannavaro, due pareggi e una sconfitta da quando siede sulla panchina del Benevento. Ternana prima, dunque, grazie anche alle sconfitte di Bari e Ternana: i pugliesi cadono in casa contro l’Ascoli, i calabresi perdono per 2-0 in casa di un ottimo Parma, sempre più in ripresa.

Vince anche il Genoa che, nonostante un’ora di gioco in inferiorità numerica, vince 2-1 a Cosenza e resta nella scia delle prime, alla pari del Frosinone, corsaro 3-1 in rimonta a Venezia; perde contatto dalla vetta, invece, il Brescia, sconfitto a Cagliari. Risale il Modena che travolge 5-1 un Como ancora troppo vulnerabile, mentre la prima avventura da allenatore di Daniele De Rossi parte con un pareggio, ovvero lo 0-0 che la sua Spal ottiene in casa del Cittadella. Nelle zone basse della classifica, infine, 3-3 tra Palermo e Pisa con rimonta finale dei toscani e nuova sconfitta per il Perugia, battuto in casa pure dal Sudtirol. Dopo la partita del Curi, il tecnico Silvio Baldini ha rassegnato le dimissioni.

Resta a secco il capocannoniere del campionato Cheddira (Bari), fermo a 8 reti, così come non si muove il suo compagno di squadra Antenucci che è a quota 5. Gliozzi (Pisa) e Diaw (Modena), invece, agguantano a 4 reti La Mantia (Spal), Inglese (Parma) e Gondo (Ascoli). Nella prossima giornata, riflettori puntati su Frosinone-Bari e Ternana-Genoa.

CLASSIFICA: Ternana 19; Bari, Genoa, Reggina e Frosinone 18; Parma e Brescia 16; Cagliari e Sudtirol 14; Ascoli e Modena 12; Cosenza 11; Spal e Cittadella 10; Benevento 9; Venezia e Palermo 8; Pisa 7; Como 6; Perugia 4.

di Marco Milan

