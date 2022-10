Serie B, 8°giornata: restano in testa Bari e Reggina, pari per Brescia, Genoa e Parma

0 0

Comanda il sud in serie B. Bari e Reggina, infatti, sono le uniche due superstiti in vetta alla classifica del torneo cadetto e lasciano per strada il Brescia, bloccato sul pari casalingo dal Cittadella, a testimonianza di un campionato ancora parecchio incerto.

Continuano a stupire e a vincere Bari e Reggina, capolista della serie B. I pugliesi fanno bottino pieno anche a Venezia, 2-1 grazie ai gol di Antenucci e del capocannoniere Cheddira, i calabresi vincono nettamente per 3-0 il derby regionale contro il Cosenza. Non tiene il passo delle due battistrada il Brescia, fermato sull’1-1 in casa dal Cittadella, mentre terminano 0-0 le due partite più attese della giornata, ovvero Genoa-Cagliari e Pisa-Parma. Scala la classifica, allora, la Ternana che travolge il Palermo e raggiunge il Brescia al terzo posto, un gradino sopra la coppia Genoa-Frosinone, coi ciociari che agganciano i liguri grazie al 2-0 inflitto alla Spal.

Cade, invece, l’Ascoli che viene superato in casa e in rimonta dal Modena che ottiene la seconda vittoria consecutiva e i primi punti in trasferta. Primo successo stagionale per il Como che nella sfida fra squadre in difficoltà batte il Perugia grazie al gol di Arrigoni e lascia proprio agli umbri lo scomodo ultimo posto della classifica. 1-1, infine, a Bolzano fra Sudtitol e Benevento: per gli altoatesini continua l’imbattibilità da quando c’è Bisoli in panchina, per Fabio Cannavaro secondo pari in altrettante partite sulla panchina dei giallorossi campani.

Segna ancora il capocannoniere del campionato Cheddira (Bari), salito a quota 8 e seguito dal compagno di squadra Antenucci a 5. Terzo gradino per La Mantia (Spal), Inglese (Parma) e Gondo (Ascoli), tutti con 4 marcature ciascuno. Sfide al vertice della prossima giornata saranno Cagliari-Brescia e Parma-Reggina.

CLASSIFICA: Bari e Reggina 18; Brescia e Ternana 16; Genoa e Frosinone 15; Parma 13; Cosenza, Cagliari e Sudtirol 11; Ascoli, Modena, Spal, Benevento e Cittadella 9; Venezia 8; Palermo 7; Como e Pisa 6; Perugia 4.

