Formula 1, Giappone: gara dimezzata dalla pioggia, Verstappen vince ed è campione del mondo

L’acquazzone che si abbatte sulla pista di Suzuka dimezza i giri di una gara partita con la pioggia e fermata dopo tre tornate, per ripartire poi dopo quasi due ore di sosta. Alla fine trionfa Max Verstappen che vince la corsa ed è matematicamente campione del mondo per la seconda volta dopo il titolo del 2021.

Non come ci si poteva aspettare alla vigilia del gran premio, ma Verstappen conquista in Giappone il suo secondo titolo mondiale, secondo consecutivo in un’annata dominata dal pilota olandese della Red Bull. Si parte sotto una fittissima pioggia, Leclerc prova ad infilare Verstappen che però allunga in velocità e si tiene la prima posizione, intanto Sainz perde prima il terzo posto con Perez, poi la macchina e finisce contro le barriere. La direzione gara interrompe tutto, la pioggia non accenna a diminuire, si aspetta oltre un’ora, poi con l’intensità del temporale più bassa i piloti tornano in pista dietro la safety car.

Un paio di tornate e e la corsa riparte normalmente, Verstappen prende il largo, ben presto tutti montano la gomma intermedia, ma nulla cambia in testa, l’olandese prosegue il suo dominio, mentre le lotte interessanti sono per il secondo posto fra Leclerc e Perez, e per il quarto fra Ocon ed Hamilton. Leclerc la spunta, ma taglia la chicane all’ultima curva, viene penalizzato di 5 secondi dando così alla Red Bull la doppietta e a Verstappen la matematica certezza del bis mondiale, un titolo meritato al termine di un dominio che ha portato al numero 1 ben 12 successi stagionali, 6 nelle ultime 7 gare. Poco altro da aggiungere.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Perez (Red Bull); 3. Leclerc (Ferrari); 4. Ocon (Alpine); 5. Hamilton (Mercedes); 6. Vettel (Aston Martin); 7. Alonso (Alpine); 8. Russell (Mercedes); 9. Latifi (Williams); 10. Norris (McLaren).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 366; 2. Perez 253; 3. Leclerc 252.

di Marco Milan

