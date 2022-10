Formula 1, Singapore: Perez vince col brivido, Ferrari sul podio, Verstappen 7°

0 0

Prosegue la striscia di vittorie consecutive della Red Bull che a Singapore infila il sesto successo di fila, anche se stavolta è Sergio Perez a salire sul gradino più alto del podio dopo le 5 affermazioni di Verstappen. Sul podio col messicano finiscono le due Ferrari di Leclerc e Sainz al termine di una gara ad eliminazione, fra incidenti, polemiche ed uno strascico finale che ha tenuto Perez col fiato sospeso per oltre due ore dopo il termine del gran premio.

Sergio Perez vince a Singapore, regalando la sesta gioia consecutiva ad una Red Bull inarrestabile anche nel giorno di maggior difficoltà per Max Verstappen, settimo al traguardo e comunque ormai ad un passo dal bis mondiale che potrebbe conquistare già domenica prossima in Giappone. Il messicano, scattato secondo dietro Leclerc, ha bruciato al via il monegasco grazie ad una partenza perfetta, poi ha gestito la corsa con la solita maestria difensiva e nonostante gli assalti di una Ferrari veloce ma mai realmente in grado di impensierire il pilota centro americano. Due virtual safety car e due safety (causa l’asfalto bagnato e il circuito cittadino senza vie di fuga), in entrambi i casi Perez rallenta troppo, tanto da essere investigato dopo la fine del gran premio; l’incontro con i giudici sancisce una penalità di 5 secondi al messicano che salva la vittoria grazie ai 7 di vantaggio su Leclerc al traguardo. Delusione per la Ferrari che piazza comunque entrambe le vetture sul podio ma che manca ancora una volta quella vittoria assente ormai da luglio. Ottima la giornata della McLaren, quarta con Norris e quinta con Ricciardo, così come quella della Aston Martin, a punti sia con Stroll (sesto) che con Vettel (ottavo).

Tutt’altro sentimento, invece, in casa Mercedes con Hamilton partito terzo e finito nono senza essere mai stato in grado di attaccare la vittoria ed autore anche di un lungo che lo ha mandato contro le barriere, e con Russell fuori dai punti dopo essere scattato dai box per la sostituzione del motore ed essere stato utilizzato come cavia dalla sua scuderia per testare le gomme da asciutto su una pista che in oltre due ore non si è mai realmente asciugata dopo il nubifragio che ha ritardato di 65 minuti la partenza. Infine Verstappen e Alonso: il campione del mondo partiva ottavo, è scattato male, ha rischiato il botto nel tentativo di superare Norris ed ha chiuso settimo in rimonta; dopo 6 vittorie di fila e col titolo ormai in tasca, l’olandese non si strappa i capelli per un pomeriggio complicato. Lo spagnolo, viceversa, voleva celebrare il gran premio numero 350 della sua carriera con una gara protagonista, ma il motore della sua Alpine lo ha tradito lasciandolo a piedi.

RESOCONTO: 1. Perez (Red Bull); 2. Leclerc (Ferrari); 3. Sainz (Ferrari); 4. Norris (McLaren); 5. Ricciardo (McLaren); 6. Stroll (Aston Martin); 7. Verstappen (Red Bull); 8. Vettel (Aston Martin); 9. Hamilton (Mercedes); 10. Gasly (Alpha Tauri).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 341; 2. Leclerc 237; 3. Perez 235.

di Marco Milan

