Serie B, 7°giornata: goleada e aggancio del Bari al Brescia. Reggina ko ma prima

E’ il Bari la squadra protagonista della settima giornata del campionato di serie B dopo il clamoroso 6-2 inflitto al Brescia che spedisce i pugliesi in vetta alla classifica assieme agli stessi lombardi e alla Reggina, sconfitta anch’essa.

Bari-Brescia era la gara più attesa del fine settimana, ma nessuno si aspettava la goleada dei biancorossi: 6-2 con doppietta del capocannoniere Cheddira e segnale importante al campionato da parte della squadra di Mignani che aggancia in testa alla classifica sia lo stesso Brescia che la Reggina, battuta per 1-0 a Modena. Colpacci in trasferta del Genoa (2-0 in casa della Spal) e della Ternana (1-0 a Cittadella), mentre risale il Parma che batte il Frosinone e lo aggancia a quota 12 punti in sesta posizione. Torna a vincere il Cosenza che supera per 3-1 il nuovo Como di Moreno Longo che continua a non ingranare e resta ancora a secco di successi; stessa situazione per il Perugia che, nonostante l’arrivo in panchina di Silvio Baldini, rimane in fondo alla graduatoria dopo il ko casalingo contro il Pisa che al Curi raccoglie la prima vittoria stagionale e festeggia al meglio il ritorno di Luca D’Angelo dopo l’esonero di Maran. Delude il Cagliari, travolto in casa da un Venezia in evidente ripresa, così come delude il Palermo, caduto tra le mura amiche contro un Sudtirol in gran forma e che da quando è allenato da Bisoli non ha mai perso conquistando 3 vittorie, un pareggio e 10 punti che piazzano la compagine di Bolzano a metà classifica. Infine, termina con pareggio contro l’Ascoli il debutto di Fabio Cannavaro sulla panchina del Benevento: marchigiani avanti con Botteghin, pari dei campani con il primo centro stagionale di Diego Farias.

Prende il largo Cheddira (Bari) fra i cannonieri: 7 le reti del barese contro le 4 del gruppo formato dal suo compagno di squadra Antenucci, da Inglese (Parma), La Mantia (Spal) e Gondo (Ascoli). Genoa-Cagliari, il derby calabrese Reggina-Cosenza e lo scontro Venezia-Bari fra le gare più interessanti della prossima giornata.

CLASSIFICA: Bari, Brescia e Reggina 15; Genoa 14; Ternana 13; Parma e Frosinone 12; Cosenza 11; Cagliari e Sudtirol 10; Ascoli e Spal 9; Venezia, Benevento e Cittadella 8; Palermo 7; Modena 6; Pisa 5; Perugia 4; Como 3.

di Marco Milan

