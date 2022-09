Serie B, 5° giornata: Brescia e Reggina vincono in trasferta e restano sole in testa, Frosinone ko

0 0

Sono Brescia e Reggina le capo classifica superstiti dopo la quinta giornata del campionato di serie B che vede lombardi e calabresi vittoriosi entrambi in trasferta e lascia per strada il Frosinone, battuto nel finale a Cittadella.

Erano in tre alla vigilia, sono rimaste in due al termine di una quinta giornata tutt’altro che noiosa. Brescia, Reggina e Frosinone affrontavano il turno al comando e tutte impegnate in trasferta: i bresciani hanno espugnato per 3-1 Modena, la Reggina ha vinto 1-0 a Pisa, mentre il Frosinone è caduto nel finale a Cittadella ed è stato scavalcato in classifica dal Cagliari (corsaro 2-0 a Benevento), nonché agganciato dal Bari che ha espugnato di misura Cosenza al termine di una gara assai nervosa e che resta l’unica imbattuta della serie cadetta. Prima sconfitta in campionato sia per l’Ascoli, battuto a Perugia, sia per il Parma che nonostante sia andata due volte in vantaggio contro la Ternana ha perso per 3-2.

Primo ko stagionale anche per il Genoa, sconfitto per 1-0 a Palermo grazie ad un altra rete del bomber rosanero Brunori che rilancia i siciliani a metà classifica. In coda, secondo successo consecutivo per il Sudtirol di Bisoli che vince 2-0 a Como acuendo la crisi dei lariani (che sono in attesa del nuovo allenatore dopo la separazione con Gattuso), quasi identica a quella del Pisa, ultimo con appena 1 punto raggranellato e con la panchina di Maran sempre più traballante. Rinforzata, viceversa, la posizione di Castori a Perugia dopo la prima vittoria degli umbri nel torneo. Successo della Spal, infine, che supera per 2-0 un Venezia ancora in ritardo.

Aggancio in vetta alla classifica dei marcatori: La Mantia (Spal) e Cheddira (Bari), infatti, raggiungono Gondo (Ascoli) a 4 reti, seguiti a 3 da Brunori (Palermo), Antenucci (Bari), Inglese (Parma) e Favilli (Ternana).

CLASSIFICA: Brescia e Reggina 12; Cagliari 10; Bari e Frosinone 9; Ascoli, Genoa, Spal e Cittadella 8; Cosenza, Ternana, Benevento e Palermo 7; Parma e Sudtirol 6; Venezia e Perugia 4; Modena 3; Como 2; Pisa 1.

di Marco Milan

