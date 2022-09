Formula 1, Italia: Verstappen ammutolisce Monza, Leclerc e Russell sul podio

0 0

Read Time 1 Minute, 28 Second

Quinta vittoria consecutiva per Max Verstappen, 31° della carriera, 11° nel 2022, prima in Italia. Il campione del mondo precede in regime di Safety Car la Ferrari di Leclerc e la Mercedes di Russell, nonostante una partenza dalla settima posizione dopo la penalità al sabato per la sostituzione di alcune componenti.

Max Verstappen conferma il suo stato di grazia, una forma eccezionale ed una macchina imbattibile. Per l’olandese a Monza arriva la quinta vittoria di fila, la numero 11 dell’anno ed il titolo mondiale è ormai solo una formalità da certificare con l’aritmetica e potrebbe arrivare già a Singapore fra due settimane o, più probabilmente, in Giappone nel gran premio successivo (116 punti di vantaggio sui rivali). Nonostante la partenza dal settimo posto, il pilota della Red Bull ha guadagnato posizioni sin dal via, ha tallonato Leclerc e poi lo ha superato grazie anche alla strategia ed è scappato via senza lasciare scampo al rivale.

Unico neo, l’arrivo in parata dietro la Safety Car negli ultimi giri dopo il ko di Ricciardo che ha negato il taglio del traguardo in trionfo a Verstappen e ad una Ferrari nettamente migliore rispetto alle ultime due gare, come conferma anche il quarto posto di Carlos Sainz, partito 18°. Podio per Russell, quinto Hamilton e sesto Perez, anche loro penalizzati al via, mentre grande soddisfazione per il debuttante De Vries che ha sostituito Albon (fermato dall’appendicite) alla Williams e conquistato due punti grazie al nono posto davanti all’Alfa Romeo di Zhou.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Leclerc (Ferrari); 3. Russell (Mercedes), 4. Sainz (Ferrari); 5. Hamilton (Mercedes); 6. Perez (Red Bull); 7. Norris (McLaren); 8. Gasly (Alpha Tauri); 9. De Vries (Williams); 10. Zhou (Alfa Romeo).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 335; 2. Leclerc 219; 3. Perez 210.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com