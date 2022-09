Formula 1, Olanda: Verstappen trionfa in casa, Mercedes beffata

0 0

Max Verstappen non si ferma più, vince anche in Olanda al termine di una gara più complicata del previsto, conquista il 30° successo della carriera, il decimo del 2022, il quarto consecutivo ed è ormai ad un passo dal bis mondiale. Sul podio assieme a lui anche la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc.

Bravo e fortunato Max Verstappen che a Zandvoort parte a razzo dopo la pole position del sabato, ma subisce la strategia della Mercedes che sceglie una sola sosta e si prepara a piazzare Lewis Hamilton in testa. Ma il ritiro di Tsunoda e la conseguente Virtual Safety Car rovinano i piani dei tedeschi, perché Verstappen cambia le gomme e si riporta sotto Hamilton per poi superarlo a tutta velocità dopo la Safety Car, entrata a causa dello stop di Bottas. Il trionfo dell’olandese beffa Russell, secondo, ma soprattutto Hamilton che non cambia le gomme e chiude al quarto posto, risultato deludente dopo aver accarezzato il sogno di vincere. Deluse anche le Ferrari, scomparse in gara dopo un’ottima qualifica e mai realmente in lotta con Verstappen; Leclerc salva almeno il podio, mentre Sainz chiude quinto ma è retrocesso all’ottavo posto a causa di unsafe release durante la sosta. Anonimo anche Perez, quinto, punti mondiali per Alonso, Norris, Ocon e Stroll, mentre è sempre più nera la crisi di Daniel Ricciardo, 17° e con un piede e mezzo fuori dalla Formula 1 in vista dell’anno prossimo.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Russell (Mercedes); 3. Leclerc (Ferrari); 4. Hamilton (Mercedes); 5. Perez (Red Bull); 6. Alonso (Alpine); 7. Norris (McLaren); 8. Sainz (Ferrari); 9. Ocon (Alpine). 10. Stroll (Aston Martin).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 310; 2. Perez 201; 3. Leclerc 201.

di Marco Milan

