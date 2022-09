Serie B, 4°giornata: Brescia, Reggina e Frosinone balzano in vetta, pari per Ascoli e Genoa

0 0

26 reti, 4 pareggi ed una vittoria esterna nella quarta giornata del campionato di serie B che modifica ancora la vetta della classifica coi pareggi di Ascoli e Genoa ed il conseguente sorpasso di Brescia, Reggina e Frosinone.

Ascoli e Genoa, dunque, perdono subito la testa del campionato a causa dei pareggi casalinghi rimediati rispettivamente contro Cittadella (0-0) e Parma (3-3). Proprio Genoa-Parma è stata la gara più rocambolesca e divertente con sorpassi e rimonte fra due delle squadre che certamente saranno protagoniste fino alla fine. Al comando ci sono ora tre squadre: il Brescia che supera per 2-1 un Perugia partito malissimo, la Reggina che travolge per 3-0 il Palermo ed il Frosinone che regola per 2-0 un Como ancora in difficoltà. Vincono anche il Cagliari contro il Modena ed il Benevento in casa del Venezia; anche per i lagunari l’avvio si sta rivelando parecchio complicato, proprio come per la Ternana che non riesce a vincere neanche contro il Cosenza (1-1 al Liberati). Pareggio divertente a Bari fra la squadra di Mignani e la Spal: 2-0 iniziale per i pugliesi, 2-2 finale con rimonta degli emiliani. A Bolzano, infine, prima storica vittoria in serie B per il Sudtirol che all’esordio di Bisoli in panchina batte il Pisa e lo inchioda all’ultimo posto della classifica assieme al Perugia.

C’è sempre Gondo (Ascoli) al comando della classifica marcatori con 4 reti, seguito da Antenucci e Cheddira (Bari), da La Mantia (Spal) e da Favilli (Ternana) a quota 3. Da segnalare anche la prima rete stagionale di Coda (Genoa), il grande favorito per il trono dei cannonieri, e che era ancora a bocca asciutta.

CLASSIFICA: Brescia, Reggina e Frosinone 9; Ascoli e Genoa 8; Cagliari, Cosenza e Benevento 7; Parma e Bari 6; Spal e Cittadella 5; Venezia, Ternana e Palermo 4; Modena e Sudtirol 3; Como 2; Pisa e Perugia 1.

di Marco Milan

