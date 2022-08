Formula 1, Belgio: Verstappen devastante, vince dal 14° posto. Doppietta per la Red Bull

0 0

Impressionante, mostruoso, schiacciante. Una supremazia clamorosa quella della Red Bull e di Max Verstappen a Spa, vittorioso nonostante la penalità e capace di rimontare dal 14° al primo posto con un vantaggio di quasi 20 secondi sul compagno di squadra Perez che completa la doppietta in casa Red Bull. Per il campione del mondo in carica 29° successo della carriera, nono del 2022.

Per la seconda volta consecutiva Max Verstappen domina la gara nonostante una partenza ad handicap: in Ungheria, infatti, l’olandese aveva vinto partendo dalla decima casella dello schieramento, in Belgio addirittura dal 14° posto dopo la penalità subita per aver cambiato alcuni elementi del motore. Del resto, lo si era capito sin dal sabato quando Verstappen aveva dominato le qualifiche pur essendo poi costretto a lasciare la pole position a Carlos Sainz, scomparso però in gara assieme ad una Ferrari anonima, mai competitiva nei confronti di una Red Bull devastante che ha ormai i due mondiali saldamente in mano, con Verstappen in vantaggio di ben 93 punti nei confronti di Perez che ha scavalcato Leclerc. Esce dal Belgio sempre più solido George Russell, quarto e autore di un gran premio di sostanza, al contrario del compagno di squadra Hamilton che si è fatto fuori da solo al primo giro dopo un contatto con Fernando Alonso. Punti mondiali importanti per le Alpine di Alonso ed Alonso, per Vettel, per Gasly e per la Williams di Albon.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Perez (Red Bull); 3. Sainz (Ferrari); 4. Russell (Mercedes); 5. Alonso (Alpine); 6. Leclerc (Ferrari); 7. Ocon (Alpine); 8. Vettel (Aston Martin); 9. Gasly (Alpha Tauri); 10. Albon (Williams).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 284; 2. Perez 191; 3. Leclerc 186.

di Marco Milan

Marco Milan