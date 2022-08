Serie B, 2°giornata: Cosenza e Frosinone a punteggio pieno, prime vittorie per Cagliari e Venezia

0 0

21 reti, una sola vittoria esterna e 4 pareggi nella seconda giornata del campionato di serie B che vede due sole squadre in testa a punteggio pieno, ovvero Cosenza e Frosinone, uniche formazioni ad aver vinto entrambe le gare sin qui disputate.

Un po’ a sorpresa, poiché non favorite della vigilia, ma Cosenza e Frosinone si ritagliano la copertina delle prime due giornate del campionato di serie B e guidano la classifica a punteggio pieno. I calabresi vincono in rimonta 2-1 contro il Modena (che, viceversa, è fermo al palo con zero punti), mentre i ciociari travolgono per 3-0 il Brescia. Prime vittorie per il Cagliari (2-1 sul Cittadella) e per il Venezia che espugna Bolzano contro il Sudtirol, mentre ancora a secco di successi ci sono il Pisa (2-2 col Como) ed il Parma che a Perugia non va oltre lo 0-0. Pari anche fra Genoa e Benevento (sempre a rischio la panchina di Caserta), fra Ascoli e Spal e fra Bari e Palermo che hanno dato vita alla partita probabilmente più intensa e divertente della giornata. Vince, infine, la Ternana che supera di misura la Reggina. Chiudono la classifica Modena e Sudtirol con zero punti e l’impressione (specialmente per gli altoatesini) di non aver ancora preso la giusta confidenza con la categoria.

La testa della classifica marcatori è tutta del Cittadella: Asencio e Baldini, infatti, comandano la truppa con 2 reti ciascuno. Primi gol in campionato per qualche bomber annunciato, come Torregrossa (Pisa) e Mulattieri (Frosinone) e primo gol per Mancosu (Cagliari) all’esordio con la nuova maglia.

CLASSIFICA: Cosenza e Frosinone 6; Ascoli, Cagliari, Genoa e Palermo 4; Venezia, Brescia, Reggina, Ternana e Cittadella 3; Parma, Como e Bari 2; Pisa, Perugia, Spal e Benevento 1; Modena e Sudtirol 0.

di Marco Milan

