Serie B, 3°giornata: Ascoli e Genoa al comando, salgono Parma e Bari

In attesa del posticipo fra Como e Brescia, la terza giornata del campionato di serie B lancia Ascoli e Genoa in testa alla classifica, grazie ai rispettivi successi esterni di marchigiani e liguri, oltre ai ko delle ormai ex capolista Cosenza e Frosinone.

Un’altra coppia al comando, dunque, si tratta di Ascoli e Genoa che scalzano Cosenza e Frosinone dalla vetta della graduatoria. I bianconeri espugnano per 3-2 Palermo, mentre i rossoblu passano per 1-0 sul campo del Pisa, squadra che non ha ancora vinto in campionato, come il Perugia, battuto per 3-1 al Curi da un Bari che risale la classifica alla pari del Parma, vittorioso di misura contro il Cosenza che lascia così la testa della classifica, esattamente come il Frosinone, sconfitto a Benevento. Entrambe vengono raggiunte dalla Reggina che travolge con 4 reti il Sudtirol, unica formazione ancora a zero punti e che sembra davvero inadeguata ad una categoria in cui inizia a contare anche l’aspetto tecnico; primi punti e prima vittoria per il Modena che batte 4-1 la Ternana, e per la Spal che fa sua la sfida contro il Cagliari. Parità, infine, nel derby veneto Cittadella-Venezia (1-1), partita giocata sotto un nubifragio d’altri tempi che ha condizionato inevitabilmente lo svolgimento della gara.

Grazie alla tripletta rifilata al Palermo, Gondo (Ascoli) balza al comando della classifica marcatori con 4 reti, seguito a quota 2 da Antenucci, Cheddira e Folorunsho (Bari), Favilli (Ternana), La Mantia (Spal), Brunori (Palermo), Cuisance (Venezia) e dalla coppia del Cittadella Asencio-Baldini.

CLASSIFICA: Ascoli e Genoa 7; Reggina, Cosenza e Frosinone 6; Parma e Bari 5; Venezia, Cagliari, Spal, Benevento, Cittadella e Palermo 4; Modena, Brescia* e Ternana 3; Como* 2; Pisa e Perugia 1; Sudtirol 0. *una partita in meno.

di Marco Milan

