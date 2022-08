Formula 1, Ungheria: capolavoro di Verstappen e della Red Bull, può essere l’allungo mondiale decisivo

0 0

Read Time 1 Minute, 36 Second

Ungheria 2022, la gara delle rimonte: Max Verstappen vince partendo dalla decima posizione dopo il problema di potenza avuto in qualifica e piazza un colpo probabilmente decisivo in chiave mondiale. Lewis Hamilton, partito settimo, arriva secondo davanti al compagno di squadra Russell (con pole position) a conferma di una Mercedes che si sta ritrovando.

Fenomenale la rimonta di Max Verstappen che in qualifica aveva accusato un guaio alla batteria ed era stato costretto a partire dalla decima casella dello schieramento. Perfetta la strategia della Red Bull, che ha scelto in modo eccellente la sequenza delle gomme da utilizzare, altrettanto fantastica la guida dell’olandese che ha fatto fuori ad uno ad uno tutti i rivali e si è potuto anche permettere il lusso di un testacoda da brividi che non ha però intaccato un successo (il 28° della carriera, l’ottavo nel 2022) che sa tanto di bis iridato per il campione del mondo in carica che ha ora 80 punti di vantaggio su Leclerc.

Sembra una resa, viceversa, quella della Ferrari che non è riuscita a vincere e neanche a conquistare il podio nonostante partisse dalla seconda e dalla terza posizione e nonostante Verstappen fosse in quinta fila. Scelte errate al box di Maranello, col risultato che Sainz è finito quarto e Leclerc addirittura sesto, dietro pure a Perez che partiva undicesimo. Riscossa della Mercedes con la straordinaria pole position di Russell al sabato (prima della carriera per il talento inglese) e il doppio podio in gara che conferma i progressi della scuderia tedesca. Punto morale per Sebastian Vettel, che ha vinto la lotta casalinga con Stroll, nel giorno dell’annuncio del suo ritiro dalla Formula 1.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Hamilton (Mercedes); 3. Russell (Mercedes); 4. Sainz (Ferrari); 5. Perez (Red Bull); 6. Leclerc (Ferrari); 7. Norris (McLaren); 8. Alonso (Alpine); 9. Ocon (Alpine); 10. Vettel (Aston Martin).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 258; 2. Leclerc 178; 3. Perez 173.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com