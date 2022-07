Formula 1, Francia: botto di Leclerc, Verstappen ringrazia, domina e fa il vuoto in classifica

0 0

Read Time 1 Minute, 37 Second

Arriva, forse, in Francia l’allungo decisivo in chiave campionato per Max Verstappen che vince in solitaria, approfitta del ko di Leclerc e ad oltre metà stagione è lanciato verso il bis mondiale con 63 punti di vantaggio sul monegasco della Ferrari.

Max Verstappen rinforza, dunque, la sua leadership in testa alla classifica iridata dopo il successo ottenuto in Francia e dopo l’ennesimo tonfo in gara della Ferrari dopo una qualifica che aveva sorriso ancora alla scuderia italiana. 27 vittorie in carriera, 7 nel 2022 e 63 lunghezze di vantaggio su un Leclerc che aveva conquistato ancora la pole position (la 16.ma della carriera, la settima quest’anno) ed era anche in testa alla corsa nonostante una gestione delle gomme non eccellente da parte della Ferrari, salvo poi rovinare tutto con un incidente che ha del clamoroso anche perché il monegasco ha fatto harakiri da solo perdendo altri 25 punti e vedendo Verstappen sempre più lontano in classifica. A Le Castellet fa festa pure la Mercedes col secondo posto di Lewis Hamilton che festeggia al meglio il 300° gran premio della carriera ed il terzo di George Russell che proprio nel finale beffa Perez che, al contrario, è molto deluso per un quarto posto difficile da mandar giù. Super rimonta per Sainz, partito 19° per la sostituzione di tutte le componenti del motore e giunto quinto al traguardo col podio tolto anche da una penalità per condotta pericolosa al rientro dalla sosta. Punti anche per le due Alpine, per le due McLaren e per la Aston Martin di Stroll che proprio in volata resiste alla rimonta del compagno di squadra Vettel. Domenica prossima si torna a correre in Ungheria.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Hamilton (Mercedes); 3. Russell (Mercedes); 4. Perez (Red Bull); 5. Sainz (Ferrari); 6. Alonso (Alpine); 7. Norris (McLaren); 8. Ocon (Alpine); 9. Ricciardo (McLaren); 10. Stroll (Aston Martin).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 233; 2. Leclerc 170; 3. Perez 163.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com