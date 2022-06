Formula 1, Azerbaijan: Verstappen e la Red Bull fanno doppietta e vuoto in classifica, ancora un ritiro per Leclerc

0 0

Il mondiale 2022 di Formula 1 prende seriamente la direzione di Max Verstappen e della Red Bull dopo la doppietta ottenuta dall’olandese e da Perez in Azerbaijan, unita al ritiro di Charles Leclerc che continua a perdere punti e che ora in classifica è anche dietro a Perez, oltre che a Verstappen.

Dominio assoluto della Red Bull e di Max Verstappen a Baku in una domenica che potrebbe risultare decisiva a fine stagione. L’olandese scattava terzo in partenza, ma sin dall’avvio della gara si è capito che la vettura austriaca ne aveva di più, soprattutto quella del campione del mondo che ha scavalcato il compagno di squadra Perez, ha approfittato dei guai della Ferrari ed è andato a prendersi la vittoria numero 25 della carriera, la quinta del 2022, oltre ad un vantaggio di 21 punti su Perez e 34 su Leclerc nella classifica piloti. Disastro in casa Ferrari: Leclerc per l’ennesima volta non ha capitalizzato la pole position del sabato, facendosi bruciare al via da Perez e finendo poi col motore arrosto, costretto al secondo ritiro nelle ultime tre gare a cause di problemi di affidabilità della monoposto italiana.

Pure Sainz ha terminato anzitempo la corsa per noie idrauliche, mentre si sono ritirati anche altri motorizzati Ferrari come Magnussen (Haas) e Zhou (Alfa Romeo), segno che i propulsori di Maranello sono in grande difficoltà. La situazione di classifica è ora critica per Leclerc, scavalcato pure da Perez nella graduatoria piloti ed obbligato al tutto per tutto già domenica prossima in Canada. Podio per Russell che nelle 8 gare della stagione è l’unico ad esser finito sempre tra i primi 5, quarto posto per Hamilton, punti importanti anche per Gasly (quinto), per Vettel (sesto), per Alonso (settimo) e per le due McLaren di Ricciardo e Norris, ottavo e nono, che fanno rialzare leggermente la testa alla scuderia inglese.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Perez (Red Bull); 3. Russell (Mercedes); 4. Hamilton (Mercedes); 5. Gasly (Alpha Tauri); 6. Vettel (Aston Martin); 7. Alonso (Alpine); 8. Ricciardo (McLaren); 9. Norris (McLaren); 10. Ocon (Alpine).

CLASSIFICA: 1. Verstappen 150; 2. Perez 129; 3. Leclerc 116.

di Marco Milan

di Marco Milan