Serie B, playoff e playout: Pisa-Monza finale per la A, Cosenza salvo, Vicenza retrocesso

0 0

Read Time 2 Minute, 1 Second

Completate le semifinali playoff del campionato di serie B che portano in finale il Pisa (terzo alla fine delle 38 giornate) ed il Monza. Salvo, poi, il Cosenza che nel playout ribalta la sconfitta dell’andata a Vicenza e condanna i biancorossi alla retrocessione.

PISA 1 BENEVENTO 0: forte del miglior piazzamento in campionato, il Pisa sapeva che per pareggiare il ko dell’andata a Benevento doveva vincere con qualsiasi risultato per raggiungere la finale. I toscani sono partiti forte, hanno segnato subito con Benali ed hanno più volte sfiorato il raddoppio. Nel secondo tempo, però, i campani hanno provato a pareggiare, hanno chiuso il Pisa nella propria metà campo, pur non creando azioni clamorose. Nonostante qualche sofferenza, i nerazzurri chiudono la gara sull’1-0 e vanno a giocarsi la doppia finale contro il Pisa, contando sulla possibilità di ottenere due pareggi per tornare in serie A 31 anni dopo l’ultima volta.

MONZA 2 BRESCIA 1: prima finale playoff della sua storia in serie B per il Monza che se batterà il Pisa nell’ultimo atto del campionato potrà conquistare il debutto assoluto in serie A. La gara di andata a Brescia aveva già posto i brianzoli in una comoda posizione, grazie al 2-1 in rimonta ottenuto al Rigamonti; al Brianteo, gli uomini di Stroppa copiano e incollano proprio la sfida di Brescia, andando in svantaggio e capovolgendo il risultato coi gol di Mancuso e D’Alessandro che portano i biancorossi sul 2-1 e in finale contro il Pisa, proprio come nel 2007 quando le due squadre si giocarono la finale per la promozione in serie B che allora premiò i toscani.

COSENZA 2 VICENZA 0: è salvo il Cosenza che ribalta lo 0-1 subìto a Vicenza nella gara di andata grazie alla doppietta di Larrivey nel secondo tempo e si guadagna una permanenza in serie B che solamente un mese fa appariva impossibile. Lacrime di gioia in uno stadio San Vito gremito e caldissimo, lacrime di tristezza per il Vicenza che pensava di poter raggiungere la salvezza dopo il successo del Menti e dopo un primo tempo nel quale aveva rischiato poco o nulla, poi il gol a freddo del Cosenza nella ripresa e i veneti sono andati totalmente in confusione, tornando in serie C dopo soli due anni in B.

FINALI PLAYOFF: Monza-Pisa (giovedì 26/05/2022, ore 20:30). Pisa-Monza (domenica 29/05/2022, ore 20:30).

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com