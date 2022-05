Serie B, playoff e playout: Benevento e Brescia in semifinale. Vicenza più vicino alla salvezza

0 0

Sono Pisa-Benevento e Monza-Brescia le semifinali playoff per decretare la terza promozione dalla serie B dopo le feste di Lecce e Cremonese. Più vicino alla salvezza, inoltre, il Vicenza che supera il Cosenza nell’andata del playout.

ASCOLI 0 BENEVENTO 1: doveva vincere e ha vinto il Benevento, condannato ad espugnare il Del Duca di Ascoli a causa della peggior posizione in classifica rispetto ai marchigiani. Partito meglio, l’Ascoli si è via via spento ed il Benevento ha colpito poco prima dell’intervallo grazie al solito Lapadula. Nella ripresa, i bianconeri hanno spinto ed i campani hanno resistito andando più volte ad un passo dalla capitolazione, ma riuscendo alla fine a portarsi a casa vittoria e qualificazione alla semifinale da giocare contro il Pisa.

BRESCIA 3 PERUGIA 2: ci sono voluti i tempi supplementari per spedire il Brescia in semifinale dove affronterà il Monza in un acceso derby lombardo. Gli uomini di Corini hanno superato per 3-2 un Perugia coriaceo e coraggioso, capace di andare in vantaggio per due volte con Kouan e Matos, venendo raggiunto dal rigore di Pajac e dalla rete di Ayé. Liberatorio per il Brescia il gol del giovane attaccante Bianchi ad un minuto dalla fine dei supplementari quando ormai, comunque, i padroni di casa erano vicini al passaggio del turno grazie al miglior piazzamento nelle 38 giornate di campionato.

VICENZA 1 COSENZA 0: non ha vinto la paura, come molti si aspettavano, nell’andata del playout fra Vicenza e Cosenza che stabilirà la quarta squadra a scendere in serie C dopo Alessandria, Crotone e Pordenone. I calabresi si sono visti annullare un gran gol di Caso nel primo tempo, poi è uscito fuori il Vicenza (costretto a vincere anche a causa dello svantaggio di classifica) che ha attaccato e trovato il gol vittoria solo in zona Cesarini grazie ad una zampata dell’esperto Maggio. I vicentini fanno festa, ma al Cosenza nella gara di ritorno basterà pareggiare l’1-0 patito al Menti per festeggiare la salvezza.

SEMIFINALI PLAYOFF: Benevento-Pisa (andata martedì 17/05/2022, ore 20:30; ritorno sabato 21/05/2022, ore 18). Brescia-Monza (andata mercoledì 18/05/2022, ore 19; ritorno domenica 22/05/2022, ore 18).

PLAYOUT: Vicenza-Cosenza 1-0, ritorno venerdì 20/05/2022, ore 20:30).

di Marco Milan

