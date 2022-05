Formula 1, Stati Uniti: vince ancora Verstappen, ora a -19 da Leclerc in classifica

0 0

Read Time 1 Minute, 36 Second

E’ di Max Verstappen la prima vittoria nel gran premio a Miami. L’olandese della Red Bull piega la Ferrari di Leclerc, conquista il secondo successo consecutivo (il terzo stagionale) e si lancia all’inseguimento del monegasco che ora è avanti di soli 19 punti in classifica.

La gara ha avuto poca storia all’inizio perché Verstappen, partito terzo dietro alle due Ferrari, ha bruciato Sainz all’avvio, poi dopo poche tornate ha scavalcato anche Leclerc involandosi verso una vittoria che appariva semplice, dal momento che il campione del mondo incrementava il suo vantaggio sul leader del campionato. Poi, a poco più di 10 giri dalla fine, ecco l’incidente fra Gasly e Norris che ha fatto scaturire l’ingresso della safety car, col risultato che i distacchi si azzerano e che Leclerc, alla ripartenza, si getta all’assalto di Verstappen, tenta in un paio di occasioni il sorpasso, ma alla fine si arrende, si tiene il secondo posto e il primato nella classifica piloti, anche se gli ultimi due gran premi hanno permesso al pilota della Red Bull di rosicchiare punti in una graduatoria che vede ora il ferrarista con 19 punti in più.

Sorride la Mercedes, dato che Russell ed Hamilton si piazzano subito dietro Red Bull e Ferrari, dando la sensazione di essere in ripresa dopo l’avvio deludente. Punti mondiali anche per l’Alfa Romeo con Bottas, per l’Alpine con Alonso ed Ocon e per la Williams con Albon, segno che quest’anno sembra non esserci una scuderia peggiore delle altre. Deluse, viceversa, sia la McLaren che l’Alpha Tauri che non riescono a portare a casa neanche un punto, un po’ per gli incidenti e un po’ per una gara comunque sottotono.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Leclerc (Ferrari); 3. Sainz (Ferrari); 4. Perez (Red Bull); 5. Russell (Mercedes); 6. Hamilton (Mercedes); 7. Bottas (Alfa Romeo); 8. Alonso (Alpine); 9. Ocon (Alpine); 10. Albon (Williams).

CLASSIFICA: 1. Leclerc 104; 2. Verstappen 85; 3. Perez 66.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com