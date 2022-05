Serie B, 38°giornata: Lecce e Cremonese in A, Perugia ai playoff, Alessandria in C

0 0

Read Time 1 Minute, 46 Second

Sono Lecce e Cremonese le squadre promosse direttamente dalla serie B alla serie A. Al termine dell’ultima giornata del campionato cadetto, arrivano i verdetti in zona promozione con il ritorno nella massima serie dei salentini e dei grigiorossi lombardi.

Tutto facile e previsto per il Lecce a cui è bastato l’1-0 sul fanalino di coda Pordenone per far esplodere il Via del Mare e riportare i giallorossi in serie A dopo due anni e da primi in classifica. Meno scontata, invece, la promozione della Cremonese che doveva vincere e sperare in un insuccesso del Monza: ebbene, è accaduto proprio questo perché la squadra di Pecchia ha espugnato Como ed i corregionali brianzoli hanno perso 1-0 a Perugia fallendo l’opportunità di salire in A direttamente. Per la Cremonese è il ritorno in massima serie dopo 26 anni, mentre il Monza finisce addirittura quarto perché il Pisa sbanca Frosinone ed elimina dagli spareggi proprio i ciociari e a beneficio del Perugia. Playoff anche per il Brescia (3-0 alla Reggina), per l’Ascoli (4-1 alla Ternana) e per il Benevento, battuto in casa dalla Spal. Capovolgimenti di fronte anche in zona salvezza dove retrocede l’Alessandria, sconfitta nello scontro diretto dal Vicenza che, invece, agguanta lo spareggio contro il Cosenza che supera di misura il Cittadella. Per veneti e calabresi si tratta di imprese che solamente un mese fa apparivano proibitive, per i piemontesi è il ritorno in terza serie dopo appena una stagione. La vittoria del Parma a Crotone, infine, vale solamente per le statistiche.

Chiude a quota 20 reti il capocannoniere del campionato Coda (Lecce) che precede Donnarumma (Ternana), Vazquez (Parma) e Strefezza (Lecce), tutti a 14 e Corazza (Alessandria) a 12. Con 11 marcature, poi, Dany Mota (Monza) e Maric (Crotone).

CLASSIFICA FINALE: Lecce 71; Cremonese 69; Pisa e Monza 67; Brescia 66; Ascoli 65; Benevento 63; Perugia e Frosinone 58; Ternana 54; Cittadella 52; Parma 49; Como 47; Reggina 46; Spal 42; Cosenza 35; Vicenza ed Alessandria 34; Crotone 26; Pordenone 18.

PLAYOFF: Ascoli-Benevento > vincente contro Pisa. Brescia-Perugia > vincente contro Monza.

PLAYOUT: Cosenza-Vicenza.

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com