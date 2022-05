Serie B, 37°giornata: il Lecce perde e rimanda la festa, Cremonese ko, Monza ad un passo alla A

0 0

A 90 minuti dal termine del campionato ancora nessuna squadra può festeggiare la promozione in serie A. Lecce e Cremonese, infatti, perdono, ma se per i pugliesi la massima serie sembra solo rimandata, il ko dei grigiorossi può costare grosso alla squadra di Pecchia.

Sembrava tutto apparecchiato per la matematica promozione del Lecce che a Vicenza ha faticato più del previsto, poi ha trovato il vantaggio, ma negli ultimi minuti (compresi i 14 di recupero dopo l’esplosione di un petardo dalla curva salentina) la rimonta dei veneti ha capovolto la situazione, rimandato la promozione dei giallorossi e ridato speranze alla formazione di Baldini che anche con l’1-1 era in C ed ora si giocherà tutto ad Alessandria. Ancora peggio ha fatto la Cremonese, sconfitta in casa dall’Ascoli e scavalcata al secondo posto dal Monza che ha fatto suo lo scontro diretto con il Benevento; ora dipende tutto dai brianzoli che vincendo a Perugia raggiungerebbero la loro prima storica serie A. Ancora in corsa per la promozione diretta anche il Pisa che non è però andato oltre il pari casalingo contro il Cosenza, mentre sono tagliate fuori il Benevento ed il Brescia, battuto a Cittadella.

Playoff sicuri per l’Ascoli, vicini per il Frosinone nonostante la sconfitta di Ferrara, mentre rimane aggrappato all’aritmetica il Perugia, sconfitto dalla Ternana nel derby umbro. In zona salvezza, permanenza certa per la Spal, tutto da giocare nell’ultimo turno: il Cosenza vincendo col Cittadella può salvarsi se l’Alessandria (2-2 a Parma) non vincerà lo spareggio contro il Vicenza, partita da cui uscirà la terza retrocessa dopo Pordenone e Crotone che hanno pareggiato 3-3 la loro inutile sfida. Infine, la gara fra Reggina e Como che non aveva più nulla da dire per entrambe ed è finita col successo dei lariani (4-1) che si tolgono la soddisfazione di scavalcare in classifica proprio i calabresi.

E’ ormai ufficiale la vittoria di Massimo Coda (Lecce) nella classifica marcatori coi suoi 20 gol. L’altro leccese Strefezza e Donnarumma (Ternana) raggiungono quota 14, seguiti da Vazquez (Parma) a 13, da Corazza (Alessandria) a 12 e dalla coppia formata da Maric (Crotone) e Dany Mota (Monza) a 11.

CLASSIFICA: Lecce 68; Monza 67; Cremonese 66; Pisa 64; Brescia e Benevento 63; Ascoli 62; Frosinone 58; Perugia 55; Ternana 54; Cittadella 52; Como 47; Parma e Reggina 46; Spal 39; Alessandria 34; Cosenza 32; Vicenza 31; Crotone 26; Pordenone 18.

di Marco Milan

