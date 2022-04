Serie B, 36°giornata: il Lecce batte il Pisa e vola verso la A, clamorosi harakiri di Cremonese e Benevento

0 0

A due giornate dalla fine del campionato, il Lecce è la squadra più vicina alla promozione in serie A. Il 2-0 dei salentini nello scontro diretto contro il Lecce, infatti, unito ai ko delle più dirette inseguitrici, pone la formazione di Baroni in una posizione di assoluto privilegio.

Che lo scontro diretto fra Lecce e Pisa sarebbe stato un crocevia importantissimo in chiave promozione era plausibile, che però la gara del Via del Mare potesse trasformarsi in un trampolino di lancio quasi decisivo per i giallorossi, era meno pronosticabile. Il 2-0 sui toscani, infatti, mette 4 punti fra il Lecce e il terzo posto, visto che la Cremonese seconda in classifica perde clamorosamente in casa del retrocesso Crotone, il Benevento fa altrettanto con la Ternana che è comunque fuori dalla zona playoff, il Monza cede fragorosamente a Frosinone ed il Brescia si fa rimontare sul pareggio casalingo dalla Spal oltre il 90′. Spareggi vicini per l’Ascoli che pareggia 0-0 col Cittadella estromettendo aritmeticamente i veneti dalla corsa promozione, mentre prova a rimanere agganciato all’ottavo posto il Perugia che piega un Parma ormai demotivato. Accesa la lotta salvezza: Spal ed Alessandria ottengono un punto ciascuno (0-0 per i piemontesi in casa contro la Reggina), mentre Cosenza (3-1 al Pordenone) e Vicenza (2-0 a Como) vincono ed alimentano qualche speranza di salvarsi almeno tramite i playout. Il Crotone, viceversa, nonostante il successo è matematicamente retrocesso, passando così in appena un anno dalla serie A alla serie C da cui, dopo il Bari, vengono promosse anche il Modena (che fra i cadetti mancava da 5 anni) e il Sudtirol, per la prima volta in seconda serie.

Niente reti ma primato intatto per Coda (Lecce) nella classifica marcatori: 20 gol per il centravanti leccese, seguito a 13 da Donnarumma (Ternana) e Strefezza (Lecce) e a 12 da Corazza (Alessandria) e Vazquez (Parma). A quota 10, infine, il gruppo formato da Lapadula (Benevento), De Luca (Perugia), Charpentier (Frosinone), Valoti (Monza), Maric (Crotone) e Baldini (Cittadella).

CLASSIFICA: Lecce 68; Cremonese 66; Monza 64; Pisa, Brescia e Benevento 63; Ascoli 59; Frosinone 58; Perugia 55; Ternana 51; Cittadella 49; Reggina 48; Parma 45; Como 44; Spal 36; Alessandria 33; Cosenza 31; Vicenza 28; Crotone 25; Pordenone 17.

di Marco Milan

