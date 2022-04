Formula 1, Imola: trionfano Verstappen e la Red Bull, sesto Leclerc

0 0

Max Verstappen e la Red Bull dominano il gran premio di Imola, piazzano la doppietta in faccia al pubblico italiano e tornano in corsa per il mondiale. Il sesto posto di Charles Leclerc, infatti, riduce il divario in classifica fra il ferrarista e l’olandese campione del mondo, ora secondo.

TRIS: il fine settimana perfetto per Max Verstappen che ha ottenuto la pole position il venerdì, ha vinto la gara sprint al sabato ed ha trionfato in gara la domenica con tanto di punto addizionale del giro veloce. 34 punti sui 34 disponibili per l’olandese, tornato in corsa per il titolo dopo il ritiro in Australia, a dimostrazione che quando la macchina non lo tradisce lui sa condurla alla perfezione. Due vittorie e due ritiri per Verstappen, con la Red Bull che ha sì fallito due prove con i suoi problemi di affidabilità, ma che quando è in forma mette davvero paura. La doppietta completata da Sergio Perez, infatti, rilancia totalmente la vettura austriaca, col duello con la Ferrari che sembra appena cominciato.

ROSSI DI RABBIA: partita coi favori del pronostico, la Ferrari è uscita con le ossa rotte dal fine settimana imolese. Sainz è finito sulla ghiaia in qualifica e al primo giro in gara, mentre Leclerc, dopo aver perso la pole position e la gara sprint, è partito malissimo, superato anche da Perez e Norris, poi è tornato in zona podio ma ha rovinato tutto con un testacoda finale che lo ha fatto retrocedere fino alla nona posizione; la rimonta che lo ha portato al sesto posto limita i danni, anche se la delusione in casa ferrarista è cocente, nonostante il primato in entrambe le classifiche. Dal gran premio di casa, però, la scuderia di Maranello si attendeva certamente di più.

SALI E SCENDI: esulta, viceversa, la McLaren che acciuffa il podio con Norris apparendo in evidente ripresa dopo l’avvio pessimo, così come porta a casa i primi punti l’Aston Martin grazie all’ottavo posto di Sebastian Vettel e al decimo di Stroll, e così come l’Alpha Tauri, a punti col settimo posto di Tsunoda. Giornata dai due volti, invece, in casa Mercedes: il quarto posto di Russell, infatti, rincuora la squadra tedesca, ma il 14.mo di Hamilton lascia a bocca aperta. Il campione britannico ha passato un fine settimana sottotono, non è mai stato in condizione di acciuffare le prime 7-8 posizioni e in gara è rimasto dietro a Gasly rimanendogli dietro e restando lontano dalla zona punti. L’appuntamento con l’ottavo titolo mondiale sembra definitivamente rinviato anche per il 2022.

RESOCONTO: 1. Verstappen (Red Bull); 2. Perez (Red Bull); 3. Norris (McLaren); 4. Russell (Mercedes); 5. Bottas (Alfa Romeo); 6. Leclerc (Ferrari); 7. Tsunoda (Alpha Tauri); 8. Vettel (Aston Martin); 9. Magnussen (Haas); 10. Stroll (Aston Martin).

CLASSIFICA: 1. Leclerc 86; 2. Verstappen 59; 3. Perez 54.

di Marco Milan

