Serie B, 31°giornata: la Cremonese resta prima, vincono anche Pisa e Monza

Dopo tanti cambi al vertice, stavolta la serie B mantiene la stessa capolista per due giornate di seguito. E’ la Cremonese, vittoriosa a Ferrara e capace di confermarsi al primo posto davanti a Pisa e Monza, anch’esse vittoriose.

Prova di forza della Cremonese sul campo della Spal: 2-0 per gli uomini di Pecchia con un gol per tempo e la vetta della classifica mantenuta con un punto di vantaggio sul Pisa (1-0 al Cittadella per i toscani) e due sul Monza che in extremis supera il Crotone grazie ad una rete dell’ex di giornata Barberis. Rallentano, invece, il Lecce (bloccato sullo 0-0 a Parma), il Brescia che pareggia clamorosamente in casa del fanalino di coda Pordenone ed il Benevento che cade a Frosinone e viene agganciato al sesto posto proprio dai ciociari. In zona playoff, cadono anche l’Ascoli (2-0 a Vicenza), il Perugia (0-1 casalingo contro il Como) ed il Cittadella, risultati dei quali prova ad approfittare la Reggina che vince il derby contro il Cosenza. Nei bassifondi della graduatoria, infine, perdono 4 delle ultime 6: la Spal, l’Alessandria (2-0 a Terni), il Cosenza ed il Crotone, mentre vince il Vicenza che aggancia i cosentini a quota 24, e pareggia il Pordenone che resta comunque a 10 lunghezze dai playout.

Bloccati i due leccesi in testa alla classifica marcatori: Coda rimane a 18 reti, Strefezza a 12. Pochi cambiamenti, però, anche alle loro spalle con Donnarumma (Ternana), Lapadula (Benevento, Charpentier (Frosinone), Vazquez (Parma) e De Luca (Perugia) a 10, quindi Dionisi (Ascoli), Maric (Crotone) e Corazza (Alessandria) a quota 9.

CLASSIFICA: Cremonese 59; Pisa 58; Monza 57; Lecce 56; Brescia 54; Frosinone e Benevento* 51; Ascoli 49; Perugia 46; Cittadella 44; Reggina 43; Como e Ternana 41; Parma 39; Spal 32; Alessandria 25; Vicenza e Cosenza* 24; Crotone 19; Pordenone 14. *una partita in meno.

di Marco Milan

