Serie B, 30°giornata: Pisa ko, la Cremonese torna al primo posto

Prosegue l’alternanza in testa alla classifica del campionato di serie B che cambia padrone ad ogni giornata. Il Pisa cade, infatti, in quel di Ascoli e spiana la strada al nuovo primato della Cremonese, tornata in vetta dopo un turno di assenza.

Avevamo fatto appena in tempo a celebrare il trionfo del Pisa contro la Cremonese domenica pomeriggio, che le parti si sono subito invertite. I nerazzurri toscani escono battuti dalla trasferta di Ascoli (doppietta di Dionisi), i lombardi vincono in rimonta contro il fanalino di coda Pordenone e tornano al comando della classifica con un punto sugli uomini di D’Angelo e sul Lecce che a Cosenza non è andato oltre il pareggio. Segno X anche per il Brescia nel confronto diretto con il Benevento, risultati che uniti sorridono al Monza che ad Alessandria centra il terzo successo consecutivo e resta a 2 soli punti dal primo posto. Risale il già citato Ascoli, mentre rallentano il Frosinone (battuto a Crotone), il Perugia (rimontato nel finale dalla Spal) ed il Cittadella che pareggia a reti bianche contro la Reggina. A centro classifica, 1-1 fra Como e Ternana, e successo di misura per il Parma a Vicenza. Nella zona bassa, infine, fanno punti solamente la Spal, il Cosenza ed il redivivo Crotone che ritrova la vittoria dopo tre mesi e torna a coltivare una minima e flebile speranza di salvezza nonostante i 5 punti di ritardo dai playout.

Torna al gol Coda (Lecce) che consolida il suo primato nella classifica marcatori con 18 reti. A seguirlo c’è il suo compagno di squadra Strefezza a 12, poi il gruppo a 10 formato da Donnarumma (Ternana), De Luca (Perugia), Charpentier (Frosinone) e Vazquez (Parma).

CLASSIFICA: Cremonese 56; Lecce e Pisa 55; Monza 54; Brescia 53; Benevento* 51; Ascoli 49; Frosinone 48; Perugia 46; Cittadella 44; Reggina 40; Parma, Como e Ternana 38; Spal 32; Alessandria 25; Cosenza* 24; Vicenza 21; Crotone 19; Pordenone 13. *una partita in meno.

