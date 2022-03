Formula 1: ad una settimana dal via tante incognite e poche certezze

0 0

Sembra ieri, sono passati tre mesi. La vittoria di Max Verstappen al fotofinish su Lewis Hamilton è già storia, il campionato di Formula 1 2022 è quasi realtà e manca solo una settimana per il via del nuovo mondiale, con il punto interrogativo dei nuovi regolamenti e le difficoltà di individuare un reale favorito.

Complicato giudicare i test invernali che hanno promosso una volta uno e una volta l’altro, lasciando appena intravedere quelli che potrebbero essere i veri valori del prossimo campionato. Lewis Hamilton ha detto che la Mercedes non è pronta per vincere, almeno per il momento, e che vede messe meglio la Red Bull e la Ferrari, ma spesso e volentieri il fuoriclasse inglese e la scuderia tedesca hanno giocato a nascondersi facendo pretattica e stampando poi pole position e vittorie a raffica.

L’idea che possano esserci vincitori differenti nelle prime gare dell’anno non è utopia, così come la sensazione che ad oggi Red Bull e Ferrari abbiano lavorato ottimamente appare realtà, come hanno dimostrato tempi e prestazioni delle vetture italiane ed austriache. Occhio, però, a non sottovalutare la già citata Mercedes e la McLaren, altra squadra che ha nascosto abbastanza bene le proprie carte nelle “amichevoli pre campionato“.

Impossibile, o quasi, giudicare poi le altre: sensazioni positive le ha rilasciate pure l’Alpine (soprattutto con Ocon), così come passi avanti importanti sembra averli fatti la Haas, fanalino di coda dell’ultimo campionato. Incognite totali, infine, Alpha Tauri, Williams e Aston Martin, che non appaiono comunque in grado di spaventare le prime della classe, anche se col cambio di regolamenti e di vetture, non è da escludere praticamente nulla, almeno per i primi gran premi.

Sembra complicato che spunti fuori una sorpresa assoluta, stile BrawnGP del 2009, anche perché colossi come Mercedes, Red Bull e Ferrari difficilmente appaiono in grado di combinare un triplo disastro unificato. Indicare un favorito è, come detto, attualmente impossibile, e ciò che pare più probabile è che mai come quest’anno si assisterà ad un alternarsi di vincitori che alla lunga potrebbe rendere il mondiale avvincente e non limitato a due soli piloti.

