Serie B, 29°giornata: il Pisa travolge la Cremonese e torna in testa. Pari fra Lecce e Brescia

0 0

Read Time 1 Minute, 44 Second

25 reti, due successi esterni e 3 pareggi nella 29.ma giornata del campionato di serie B che registra l’ennesimo cambio in testa alla classifica con il Pisa che batte la Cremonese e scavalca al comando gli stessi lombardi ed il Lecce.

Regna ancora l’equilibrio in quello che a tutti gli effetti è il più imprevedibile campionato di serie B degli ultimi anni. Nella giornata numero 29 si affrontavano le prime 4 della classifica e il turno ha premiato il Pisa che ha superato per 3-0 la Cremonese, ha scavalcato gli stessi grigiorossi e, approfittando del pari per 1-1 fra Lecce e Brescia, si è ripreso la testa della classifica con un punto sui pugliesi, due sui lombardi e tre sul Brescia. Tornano in corsa per la promozione diretta anche Monza e Benevento che battono le derelitte Vicenza e Crotone, così come consolidano la propria posizione playoff il Frosinone (3-0 all’Alessandria) e l’Ascoli che in extremis espugna il campo della Spal. Balzo del Perugia che sbanca Reggio Calabria al 90′, mentre rallenta ancora il Cittadella che pareggia 1-1 a Parma, risultato che non fa certo contenti neanche gli emiliani. In zona retrocessione perdono tutte: Spal, Alessandria, Cosenza (battuto 2-0 a Terni), Vicenza e Crotone, l’unica squadra a fare punti è il Pordenone (1-1 con il Como) che è però ormai virtualmente già in serie C.

Fermo il capocannoniere del torneo Coda (Lecce) a 17 reti, si avvicina il suo compagno di squadra Strefezza che sale a 12, mentre a 10 seguono Donnarumma (Ternana), Vazquez (Parma), Charpentier (Frosinone) e De Luca (Perugia). A quota 9, infine, Lapadula (Benevento) e Corazza (Alessandria) che precedono il gruppo a 8, formato da Cerri (Como), Galabinov (Reggina), Maric (Crotone), Falletti (Ternana), Baldini (Cittadella), Dany Mota e Valoti (Monza).

CLASSIFICA: Pisa 55; Lecce 54; Cremonese 53; Brescia 52; Monza 51; Benevento* 50; Frosinone 48; Ascoli 46; Perugia 45; Cittadella 43; Reggina 39; Como e Ternana 37; Parma 35; Spal 31; Alessandria 25; Cosenza* 23; Vicenza 21; Crotone 16; Pordenone 13. *una partita in meno

di Marco Milan

Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

About Post Author Marco Milan vincenzoarena@mediapolitika.com